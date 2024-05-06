В Мальме прошла церемония открытия Евровидения-2024. Фото и видео

В воскресенье, 5 мая, в шведском городе Мальме состоялась церемония открытия 68-го песенного конкурса "Евровидение-2024". Все участники прошли по "Бирюзовой дорожке".

Не приняла участия в этом процессе только делегация из Израиля в знак чествования годовщины Холокоста. Трансляцию церемонии вели на официальном YouTube-канале "Евровидение".

Украинки alyona alyona & Jerry Heil появились на дорожке с символическими ключами как напоминание о терроре, который испытывают украинцы. Мол, ключи есть, а домов уже нет.

Певицы подарили ведущему пасхальную корзину и научили его "биться пасхальными яйцами".

В этом году главный песенный конкурс проходит в Мальме. Первый и второй полуфиналы пройдут 5 и 7 мая, а победителя Европа будет выбирать 11 мая. Представительницы Украины выступят в первом полуфинале. В конкурсе принимают участие 37 стран.

Напомним, представитель Германии на Евровидении 2024 года Isaak выразил желание вернуть на конкурс страну-террористку. Менее чем через час эта цитата была удалена. Очевидно, репутация артиста оказалась под угрозой, потому скандал попытались замять.

Однако многие еврофаны успели прочитать первоначальный вариант интервью и возмутились из-за позиции немца.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 мая Украина уверенно ворвалась в тройку лидеров букмекерского списка "Евровидения 2024". После нескольких недель неудач, когда аlyona аlyona & Jerry Heil опустились с первого места на пятое, еврофаны снова прогнозируют украинцам все больше шансов на победу.

– Певицы Jerry Heil и alyona alyona продемонстрировали часть их второй репетиции, что создало фурор для еврофанов. Над постановкой работала одна из самых известных режиссеров мира Таня Муиньо, поэтому достаточно было лишь завершить образы и номер после первой репетиции и вот певицы уже показали часть конечного результата публике.

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