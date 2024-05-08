Кто прошел в финал Евровидения 2024 после первого полуфинала
Во вторник, 7 мая, в Мальме, Швеция, состоялся первый полуфинал Евровидения 2024. Среди 15 стран-участниц зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые сразятся за хрустальный микрофон в гранд-финале уже в субботу, 11 мая.
В первом полуфинале выступала и Украина под пятым номером. alyona alyona и Jerry Heil попали в финал, где продолжат борьбу за главную победу. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех прошедших дальше участников.
Следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри.
Евровидение 2024: кто из первого полуфинала прошел в финал
- Сербия
- Португалия
- Словения
- Украина
- Литва
- Финляндия
- Кипр
- Хорватия
- Ирландия
- Люксембург
Отметим, что OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Читайте ее по ссылке.
Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.
Ранее OBOZ.UA писал, как в первом полуфинале выступила Украина. Jerry Heil и alyona alyona поразили не только сильным вокалом, но мощным номером, который для них поставила двукратная номинантка "Грэмми" Таню Муиньо.
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