О чем песня Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagna, которому прогнозируют безоговорочную победу на Евровидении 2024

Перед стартом первого полуфинала Евровидения 2024 бесспорным лидером букмекеров остается Хорватия, на победу которой аналитики ставят 35% (по состоянию на 7 мая). Представитель страны Baby Lasagna (Бейби Лазанья), он же Марко Пуришич, и его неординарный конкурсный трек Rim Tim Tagi Dim уже завоевал благосклонность еврофанов со всего мира, поэтому не удивительно, что певцу пророчат успех в гранд-финале. Своей песней хорват стремился рассмешить аудиторию, раскрыв через призму, казалось бы, шутливого номера достаточно серьезную проблему – массовая эмиграция молодежи из Хорватии.

В первом полуфинале Baby Lasagna будет выступать под седьмым номером, после чего ставки букмекеров на его победу могут либо еще больше вырасти, либо упасть. OBOZ.UA в это время предлагает узнать, о чем конкурсная песня букмекерского фаворита.

Читайте на OBOZ.UA онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024

"Миссия Baby Lasagna – развлекать вас, привлекая внимание к социальным и духовным вызовам, стоящим перед отдельными людьми и обществом. Его песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, ища лучшей жизни в Германии", – сообщается на сайте Евровидения.

Композиция повествует историю юноши из глубинки, который отправляется в дальний путь, стремясь обрести счастливую жизнь за пределами родного села. Радость ожидания новой жизни переплетается с тревогой, ведь юноша не знает, что ждет его впереди. Сам певец черпает вдохновение из собственного опыта неопределенности. В песне упоминается "rim tim tagi dim" – вымышленный народный танец из родного села юноши.

Перевод песни Rim Tim Tagi Dim:

Эй, я теперь взрослый парень

Я готов оставить все, пока, мама, пока

Эй, я теперь взрослый парень

Я уезжаю и даже продал свою корову

Перед тем как я уйду, я должен признаться

Мне нужно немного развлечений

Еще один раз в память о хороших временах

Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

Диги-диги-диги-дом

Я буду скучать по вам, но больше по своему коту

Буду скучать по сену, по своей кровати

Больше всего буду скучать по танцам

Так что давайте гарцевать

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

Рим-тем-таги-диги

А теперь не звоните и не пишите мне

Я пойду с первой звездой

Не плачьте, лучше танцуйте

Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем

Нет пути назад (Воу)

Мое присутствие исчезает (Воу)

Да, нет пути назад (Воу)

Моя тревожность в разгаре (Воу)

Я надеюсь, что найду покой в суматохе

Хочу стать одним из городских ребят

Они так хороши и прогрессивны

Возможно, они тоже знают наш танец

Прощай, мама, пока, папа

Мяу, котик, пожалуйста, мяукни в ответ

Не плачьте, просто танцуйте

Рим-тем-таги-диги-дом-тем-тем

Что интересно, Baby Lasagna вообще был первым дублером на Нацотборе в родной стране на случай, если кто-нибудь из первых 24 кандидатов откажется от участия. Так и случилось, так что после отказа одного из музыкантов Пуришич был объявлен участником Dora 2024. Больших ставок на него не делали, однако уже вскоре он получил благосклонность не только среди соотечественников, но и среди еврофанов со всего мира.

Также интересно, что представителя Хорватии на Евровидении помогло выбрать украинское жюри. В частности, певица Светлана Тарабарова, продюсер "Радио Проминь" Максим Яковенко и глава украинской евроделегации Оксана Скибинская. Дело в том, что у хорватов своя нетипичная система отбора: победителя определяют по результатам зрительского голосования (50%), а также национального (25%) и международного жюри (25%).

Отметим, что OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следить за ней можно по ссылке.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

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