'Куда смотрят экзорцисты?' Небинарный участник Евровидения-2024 смутил зрителей: чем особенные Bambie Thug из Ирландии, практикующие магию

По результатам ирландского отбора на Евровидение-2024 на песенный конкурс в Мальме поедет небинарная личность Bambie Thug, которая не идентифицирует себя ни мужчиной, ни женщиной. Они будут представлять Ирландию с песней Doomsday Blue.

Видео дня

Конкурсный трек представляет собой ансамбль из разных жанров. Bambie Thug предстают на сцене в костюме ведьмы: темный наряд с корсетом и пышной юбкой.

Образ дополняет экстравагантный макияж с линзами и волшебными символами на лбу. Номер напоминает сновидение, а позади Bambie Thug танцуют необычные создания.

6 исполнителей боролись за шанс представить Ирландию на Евровидении-2024. Голосование состояло из балов национального жюри и еврофанов. Bambie Thug считаются сильным, популярным артистом и автором большого количества песен для других исполнителей разных жанров.

Песня "Doomsday Blue" набрала 12 баллов как по результатам голосования общественности, так и по оценкам национального жюри, получив лидерство и четкий путь к победе на отборе.

Однако мнение по поводу необычного образа конкурсанта разнятся. Кто-то считает, что песня интересна и разрывает шаблоны Евровидения, а другие не понимают замысла:

"Нет слов..."

"Позвоните врачу...Сос".

"Ну хотя бы это не скучно".

"Это звучит как воображение готической сатанической девушки. Мне не нравится".

"Не фанат, но мне очень интересно, как это будет выглядеть и звучать на сцене Евровидения. Не могу дождаться полуфинала".

"Но куда вообще смотрит инквизиция? Психиатрические больницы? Экзорцисты?"

"Это уникально и гениально! Прекрасно представляет ирландский фольклор. Это то, что я хотел бы видеть на Евровидении!"

"Обожаю песню, не могу дождаться, когда увижу выступление с финансированием и творческой свободой".

Букмекеры прогнозируют, что Bambie Thug могут войти в десятку лучших, заняв 7 место. Коэффициент победы Ирландии составляет 3%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как еврофаны со всего мира прочат победу Jerry Heil и alyona alyona: "Украинцы – короли Евровидения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!