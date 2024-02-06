"Куда смотрят экзорцисты?" Небинарный участник Евровидения-2024 смутил зрителей: чем особенные Bambie Thug из Ирландии, практикующие магию
По результатам ирландского отбора на Евровидение-2024 на песенный конкурс в Мальме поедет небинарная личность Bambie Thug, которая не идентифицирует себя ни мужчиной, ни женщиной. Они будут представлять Ирландию с песней Doomsday Blue.
Конкурсный трек представляет собой ансамбль из разных жанров. Bambie Thug предстают на сцене в костюме ведьмы: темный наряд с корсетом и пышной юбкой.
Образ дополняет экстравагантный макияж с линзами и волшебными символами на лбу. Номер напоминает сновидение, а позади Bambie Thug танцуют необычные создания.
6 исполнителей боролись за шанс представить Ирландию на Евровидении-2024. Голосование состояло из балов национального жюри и еврофанов. Bambie Thug считаются сильным, популярным артистом и автором большого количества песен для других исполнителей разных жанров.
Песня "Doomsday Blue" набрала 12 баллов как по результатам голосования общественности, так и по оценкам национального жюри, получив лидерство и четкий путь к победе на отборе.
Однако мнение по поводу необычного образа конкурсанта разнятся. Кто-то считает, что песня интересна и разрывает шаблоны Евровидения, а другие не понимают замысла:
"Нет слов..."
"Позвоните врачу...Сос".
"Ну хотя бы это не скучно".
"Это звучит как воображение готической сатанической девушки. Мне не нравится".
"Не фанат, но мне очень интересно, как это будет выглядеть и звучать на сцене Евровидения. Не могу дождаться полуфинала".
"Но куда вообще смотрит инквизиция? Психиатрические больницы? Экзорцисты?"
"Это уникально и гениально! Прекрасно представляет ирландский фольклор. Это то, что я хотел бы видеть на Евровидении!"
"Обожаю песню, не могу дождаться, когда увижу выступление с финансированием и творческой свободой".
Букмекеры прогнозируют, что Bambie Thug могут войти в десятку лучших, заняв 7 место. Коэффициент победы Ирландии составляет 3%.
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