Как проголосовало национальное жюри Евровидения 2025 в финале: таблица

Профессиональное жюри стран-участниц Евровидения 2025 объявило свои баллы в рамках гранд-финала международного песенного конкурса. Нынешний представитель Украины – группа Ziferblat с песней Bird of Pray – получил 60 баллов от национальных жюри, что позволило ему занять 14 строчку рейтинга профессионального оценивания.

Видео дня

Фаворитом жюри в этом году стала песня Wasted Love от представителя Австрии – JJ, которая получила 258 баллов. OBOZ.UA следил за событиями в прямом эфире.

Стоит добавить, что баллы судей составляют 50% общего результата, поэтому, зная по предыдущему опыту, голосование зрителей может полностью изменить результат.

В этом году баллы национального жюри от Украины объявляла певица Jerry Heil. Самые ценные 12 баллов наша страна адресовала Германии - Abor & Tynna – Baller.

Как прошло выступление представителей Украины Ziferblat в финале – читайте здесь. В отличие от Нацотбора, на сцене не было цветов и зелени – постановка стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике.

Также читайте, как представили себя украинцы на открытии Евровидения 2025. Однако без скандала на событии мирового уровня не обошлось. Израильская делегация обратилась в полицию с жалобой на агрессивное поведение пропалестинских демонстрантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!