От фаворита букмекеров до "изгнания": каким было выступление Томми Кеша на Евровидении 2025 и почему в сети агитируют не голосовать за Эстонию
В субботу, 17 мая, в швейцарском Базеле стартовал гранд-финал Евровидения 2025. С песней Espresso Macchiato выступил исполнитель Tommy Cash, который представляет на конкурсе Эстонию. Он вышел на сцену под номером три.
Трек, с которым Tommy Cash поехал на Евровидение, быстро стал вирусным в сети. В финале конкурса его выступление с энергичными танцами также не осталось без внимания публики.
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Однако стоит отметить, что эстонский артист привлек внимание не только музыкой, но и своей неординарной персоной. Постановкой номера Томми Кеша на Евровидении занималась россиянка Алина Пьязок, которая уже неоднократно с ним сотрудничала и снимала ему клипы. Да и раньше исполнитель активно сотрудничал с россиянами.
В украинских пабликах накануне первого полуфинала и гранд-финала призвали не голосовать за Эстонию из-за того, что Tommy Cash пропагандирует ностальгию по СССР, а также "высказывался "за мир".
Сейчас букмекеры прогнозируют Эстонии 6-е место в финале конкурса. Позиция страны в турнирной таблице неоднократно менялась (самой высокой была 4-я строчка, самой низкой – 9-я).
OBOZ.UA следит за событиями песенного конкурса в режиме онлайн. Все подробности вы найдете по ссылке.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что мать Томми Кеша (настоящее имя Томас Таммеметс) имеет украинские корни, а вот бабушка является уроженкой РФ. С самого детства исполнитель рос билингвом, так как общался на русском и эстонском языках.
Также мы писали о том, что Tommy Cash выпустил клип на свою конкурсную композицию Espresso Macchiato. Над созданием видеоработы в одной команде работали граждане Украины, среди которых кинооператор Дмитрий Недря, и России.
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