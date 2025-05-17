Небинарный победитель Евровидения 2024 вышел на сцену в вечернем платье и ушанке. Фото эксцентричного образа

Финал Евровидения 2025 в Базеле открыли победители прошлого года – швейцарский артист NEMO, который поразил не только мощным исполнением песни The Code, но и своим эксцентричным образом. На сцену певец вышел в величественном вечернем платье цвета слоновой кости с обнаженными плечами и длинными перчатками, а изюминкой стал массивный белоснежный головной убор в стиле ушанки, который контрастировал с минималистичной, но театральной постановкой.

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NEMO, которые открыто заявляют о своей небинарной идентичности, в очередной раз подчеркнули свою свободную гендерную экспрессию через моду. OBOZ.UA следит за событиями в прямом эфире.

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Образ соединил в себе элементы классической элегантности с культурными аллюзиями, превратив выступление в настоящий перформанс. Широкая юбка создавала эффект королевского присутствия, тогда как темный сценический свет делал акцент на силуэте артиста.

Песня The Code, которая принесла победу NEMO на Евровидении 2024, прозвучала с новой силой – как символ слома стереотипов и призыва к принятию себя. Открытие финала-2025 с этой композицией стало знаком уважения к артисту.

Как прошло выступление представителей Украины Ziferblat в первом полуфинале – читайте здесь.

Также читайте, как представили себя украинцы на открытии Евровидения 2025. Однако без скандала на событии мирового уровня не обошлось. Израильская делегация обратилась в полицию с жалобой на агрессивное поведение пропалестинских демонстрантов.

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