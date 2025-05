Песня Украины на Евровидении 2025: полный текст и перевод Bird of Pray, с которой Ziferblat покорил украинцев на Нацотборе

Группа Ziferblat покорила украинскую аудиторию и звездное жюри невероятным исполнением композиции Bird of Pray во время Национального отбора на Евровидение 2025, так что получила шанс представить нашу страну на международной арене. Уже сегодня, 13 мая коллектив выйдет на сцену песенного конкурса, чтобы сразиться за желаемый хрустальный микрофон.

Как рассказывали артисты, центральной композицией их трека есть надежда на лучшее будущее. Лейтмотивом композиции стал образ птички, символизирующий своеобразное перерождение.

"Эта песня – рефлексия на то, в чем мы живем. Она построена циклически и рассказывает историю одного дня, в котором мы живем в темные времена – от его начала до конца. Она показывает, что даже в темноте мы не должны забывать обращаться к свету", – говорил Даниил Лещинский.

Текст песни Bird of Pray

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Перевод песни

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

І я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

Я кличу тебе

Лети, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе просто

Дбай про мене і мою маленьку пташку

Лети, наче пташка

Куди ти йдеш?

Я благаю тебе, будь ласка, просто живи

Поділи моє серце з тим, хто

Летить, пташко

Я благаю тебе

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.

Интересно, что после триумфа на Нацотборе Ziferblat решили усовершенствовать композицию Bird of Pray. По словам артистов, они провели "косметический ремонт" трека, чтобы его звучание стало еще более впечатляющим.

"Мы добавили оркестровые партии в припевах, придающие песне эпический размах, а также ввели паузы в начале трека – они создают интригу, не раскрывая всю суть композиции с первых секунд", – отметили участники коллектива.

Ревамп композиции произвел настоящий фурор среди иностранных слушателей. В комментариях под видео с конкурсным треком появилось множество положительных слов. Например: "Это новая победа Украины. Настоящий шедевр от Ziferblat", "Это настолько замечательно, что я не могу поверить, что кто-то хейтит эту песню. Абсолютно блестяще, на 100% заслуживает победы!", "Это намного лучше любой типичной песни для Евровидения. Безупречная атмосфера, Украина победит!".

Стоит отметить, что группа Ziferblat впервые появится на сцене Евровидения 2025 в первой половине первого полуфинала, который состоится в швейцарском городе Базель, под номером 5.

