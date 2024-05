'Мир и свободу Украине!' Выступление alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения 2024 года произвело настоящий фурор: в зале не утихали овации

Фантастическое выступление продемонстрировали представительницы Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil и alyona alyona в первой половине гранд-финала и произвели фурор у зрителей. Весь номер они сопровождали бурными аплодисментами, а в конце – визжали от удовольствия. Выступление украинок не сильно отличалось от того, которое состоялось во время первого полуфинала во вторник, 7 мая. Важным фактором стали два проукраинских лозунга участниц.

Однако все четыре дня до него в гранд-финале, куда они попали по результатам зрительского голосования, девушки едва ли непрерывно репетировали и усовершенствовали свой вокал, что хорошо заметно из четкого рэпа alyona alyona. Хотя певицам накануне прочили неудачу из-за "пятна смерти" (так называют второе по порядку выступление), но они презентовали свою песню Teresa & Maria достойно.

Напомним, что номер представительниц Украины поставила двукратная номинантка "Грэмми" Таня Муиньо, спрятав в нем немалое количество символов, связанных с войной и историей Украины. Выступление началось с выхода Jerry Heil со скал, которые якобы специально для нее разошлись. С первыми строками "Джерело пробива собі шлях" певица, сопровождаемая водой (отсылка к композиции), начала идти к середине сцены, а впоследствии под ней создался вихрь.

В следующем кадре появилась та самая гора, видео с которой разлетелось сетью накануне первого полуфинала. Именно на ней Jerry Heil раньше травмировала ногу из-за того, что не рассчитала силу своего падения на колени. Никакой раны на теле певицы не было, однако она жаловалась, что может иметь синяк.

Впоследствии в выступлении к Jerry Heil присоединилась и alyona alyona и зачитала рэп. Первая же предстала перед зрителями огромной голограммой. А в финале номера певицы лежали на сцене словно в окружении других женщин, что должно означать единство с ними.

Несмотря на свое не очень удачное 2 место выступления еврофаны продемонстрировали приверженность нашим девушкам в комментариях к онлайн видеотрансляции Евровидения 2024, а сами украинки в конце номера выкрикнули: Jerry Heil – "Unity for the world" (Объединитесь для всего мира), а alyona alyona – "Peace and freedom for Ukraine" (Мир и свобода Украине).

