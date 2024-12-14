Графики отключений света на 15 декабря: в какие часы точно не будет электричества

В воскресенье, 15 декабря, для бытовых потребителей в Украине энергетики будут применять одну и две очереди отключений света. Для промышленности и бизнеса также будут действовать ограничения мощности.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Как отмечается, причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре и декабре.

В частности, в воскресенье для бытовых потребителей энергетики будут применять одну очередь отключений с 08:00 до 14:00, с 14:00 до 17:00 – две очереди, а с 17:00 до 22:00 – также одну очередь.

Промышленность и бизнес ограничат в потреблении электричества с 08:00 до 22:00.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в "Укрэнерго".

Энергетики добавили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – призвали в "Укрэнерго".

Что такое очереди отключений?

Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения.

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в день;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в день (до 16).

В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

График отключения света изменится по всей Украине.

В скором времени во всех регионах Украины будут действовать единые правила для графиков почасовых отключений света согласно новой инструкции Министерства энергетики. Каждая очередь (группа) отключения будет разделена на две подочереди, что позволит производить отключения в разное время даже для потребителей одной группы.

В "Укрэнерго" уже привели примеры, по которым могут применяться такие отключения. В частности, если сбалансировать систему можно будет без отключения целой очереди потребителей, диспетчер может отдать команду на отключение 0,5 очереди. А если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.

Новые правила отключения предусматривают и другие изменения, которые могут ввести в действие с нового года. Конкретные графики еще не составлены, но ключевые нормы уже известны.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря энергетика Украины оказалась под новым массированным ударом РФ, в том числе атаковали ТЭС компании ДТЭК и другие энергообъекты в нескольких регионах, на 5 из 9 энергоблоков АЭС пришлось снизить мощность. В результате графики отключений света заметно усилились.

Некоторые регионы пострадали от российских атак. Самая сложная ситуация с энергоснабжением после обстрела сложилась в Одессе. А город Янтарь на Прикарпатье остался без тепла.

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