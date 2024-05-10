Украину хотят слить? Продюсеров Евровидения 2024 раскритиковали из-за стартового номера alyona alyona & Jerry Heil: что такое 'пятно смерти'

Всемирно известная украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая занимается постановкой конкурсного номера Украины на Евровидении 2024, высказалась по поводу жеребьевки в гранд-финале. Уже завтра, 11 мая, мы увидим выступления всех финалистов и, наконец, узнаем имя победителя.

По результатам жеребьевки, дуэт alyona alyona & Jerry Heil вытащил "счастливый билет" – "выбор продюсеров", что стало одним из нововведений 68-го песенного конкурса. Организаторы решили дать украинкам второй номер в финале, который также называют "пятном смерти" или "смертельной позицией".

"Смертельное место от команды Евровидения ", – написала Муиньо в Insta-stories. Еврофаны были разочарованы таким выбором продюсеров, ведь традиционно после показа всех 26 участников первые номера эфира забываются. В сети заговорили о том, что организаторы могли специально "слить" Украину, пишет МУЗВАР. Согласно статистике, за последние 15 лет страны, выступавшие под номером 2, только один раз попадали в топ-10.

alyona alyona и Jerry Heil не стали огорчаться, а призвали поклонников поддержать их. В этом году голосование в гранд-финале начинается с первого выступления, а не после того, как все представители стран-финалисток выйдут на сцену. Именно поэтому исполнительницы надеются на благоприятное течение событий. Кроме того, репер предположила, что открывать финал лучше, чем выступать посредине шоу, ведь в начале трансляции зрителей гораздо больше.

Стоит отметить, что после второго полуфинала песенного конкурса Украина начала терять позиции в рейтинге букмекеров. Детальнее – в нашем материале.

OBOZ.UA будет вести онлайн-трансляцию гранд-финала Евровидения 2024 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как певица alyona alyona с иронией обратилась к хейтерам, а Jerry Heil рассказала о реакции иностранцев на Teresa & Maria: "Переобулись на лету".

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