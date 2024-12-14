Во-первых, Президент Украины определяет для себя в режиме "совершенно секретно" максимально (из реальных) и минимально приемлемые позиции, которые могут быть достигнуты на переговорах — через посредников — с мордором, а также среднюю их этих крайних приемлемых позиций.

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Во-вторых, власть Украины тихонько мониторит то, что говорят лично пуйло или те, кто занимают в мордоре высокие посты и/или имеют на пуйло влияние, но высказывают при этом позиции то ли пуйла, то ли (и они в первую очередь!) более мягкие, это персонально: песков, Мишустин, Мантуров, лавров, Дюмин, Володин, Матвиенко, Чемезов, Ковальчук, Вайно, Кириенко, Собянин.

В-третьих, официальные заявления, включая интервью, ответы на брифингах или пресс-конференциях, статьи и так далее от имени Первого лица нашей страны, первых руководителей его Офиса, ВР, Кабмина или МИД должны [примерно-ориентировочно] настолько же отличаться в сторону интересов Украины от "средне" приемлемой (согласно "во-первых") позиции, насколько отличаются от неё же (но в сторону интересов мордора) позиции соответствующего уровня от лиц из "во-вторых".

То есть давление на Трампа (и Конгресс!) со стороны Украины и мордора — даже ещё до инаугурации — должно взаимно уравновешиваться, если действительно есть желание получить при американском [и китайском?] содействии реальный [хотя бы промежуточный/временный] результат на переговорах.

Если же быстро станет понятно, что так не получится, то в "во-вторых" россияне (тоже ещё до инаугурации Трампа) должны быть просто оперативно заменены на не менее влиятельных американцев.