Все говорят – "корейский сценарий". Какой "корейский сценарий", я вас умоляю! Корейский сценарий – это войска США, которые бились бок о бок с силами корейского Юга, обеспечили спасение этого самого Юга, остались там на собственных развёрнутых базах и с тех пор проводят ежегодные учения со всей своей армадой – от ВМС до F-35.

Видео дня

Сейчас – это не "корейский сценарий". Сейчас это – Трамп, заверяющий, что никаких войск США и в помине не будет даже в виде миротворцев. Украина один на один третий год войны сражается с превосходящими по силе иностранными интервентами на собственной земле, тогда как Запад пытается придумать, как бы предать украинцев и международное право так, чтобы это не выглядело слишком позорно.

Война на корейском полуострове 75-летней давности закончилась демилитаризованной линией не потому, что США не захотели помогать, а потому, что не смогли на тот момент сделать больше. Сейчас если и будет достигнут "мир" с линией разграничения и сдачей части украинских территорий врагу, то только потому, что США на сей раз сделали поразительно мало из того, что могли бы сделать.