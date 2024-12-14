Известно со времен Киевской Руси: как выглядело урочище Гончары-Кожемяки на Подоле в 1920-х. Уникальное фото

Урочище Гончары-Кожемяки, расположенное в Киеве на Подоле, известно еще со времен Киевской Руси. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть эту местность с необычного ракурса и с уникальными деталями.

Видео дня

Старый снимок опубликовали в сообществе Solomenka.kiev в социальной сети Facebook. В наше время эта локация выглядит совсем иначе.

"Киев. Фото: 1920-е годы", – говорится в сообщении.

Старый снимок своего рода уникален. Благодаря работе неизвестного фотолюбителя мы можем рассмотреть, как тогда выглядело одно из исторических мест столицы Украины – урочище Гончары-Кожемяки, известное еще во времена Киевской Руси. В частности – старые дома, которые, к сожалению, до настоящего времени не сохранились.

Кроме того, здесь можно увидеть стену на Замковой горе – ее отдельные элементы до сих пор можно найти, блуждая по заброшенному кладбищу, которое также почти не пощадило время.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!