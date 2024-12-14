Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Ильи Яшин объявили о проведении единой акции 1 марта "Путин, хватит убивать" в Берлине.

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Самим им не смешно - призывать серийного убийцу прекратить убивать.

Чикатило, как тебе не стыдно, хватит убивать! Гитлер, побойся бога, хватит убивать! Сталин, имей совесть, хватит убивать! Путин, хватит убивать!

Овцы вышли на демонстрацию с плакатами: "Волк, хватит убивать!".

- Путин, хватит убивать, ну поубивал уже в свое удовольствие, и хватит!- Нет, не хватит, мне не надоело ещё. И что вы мне сделаете? (смеется)…

Бессильная позиция жертвы, которая только и может, что кричать мучителю - "хватит!".

Навальная, Яшин, Кара-Мурза стоят в центре Берлина и пытаются докричаться до Путина в Кремле через всю Европу, чтобы он прекратил убивать. Думают, что он услышит и одумается? Нет конечно. Может быть они кричат, чтобы это "простые россияне" услышали? А зачем? Чтобы те узнали, что эмигранты и "иноагенты" против Путина? Так им об этом и Соловьев из телека рассказывает. Для чего тогда кричат? Это же смешно - кричать в пустоту.

Очевидно, что судьба путинского режима решается не на демонстрациях в Берлине, а на войне в Украине. Заставить серийного убийцу прекратить убивать можно, только силой обезвредив его. Кричать что-то Путину из Берлина - высшая степень клинического идиотизма. Обращаться в Берлине нужно к немецким властям и обществу - просить их усилить всестороннюю, прежде всего военную помощь Украине, а также противодействие путинскому режиму на всех направлениях и во всех сферах. Такие обращения не бесполезны, голоса россиян в поддержку Украины достаточно эффективно привлекают здесь дополнительное внимание к этой теме.

Обращаться можно и к соотечесенникам, где бы они не находились, но с призывом к поддержке тех, кто реально сражается с Путиным: украинцев, российских добровольцев в Украине, подпольщиков и политзеков в России.

В качестве лозунга антипутинского сопротивления гораздо лучше, чем "Путин, хватит убивать!", звучит - "Обезвредить убийцу-Путина!".