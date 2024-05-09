Уставшие, но счастливые. Jerry Heil и alyona alyona показали фото из репетиции финала Евровидения 2024

Представительницы Украины на Евровидении 2024 года Jerry Heil и alyona alyona поделились с фанатами фотографией из утренней репетиции своей конкурсной песни Teresa & Maria. Участницы прорабатывают свой вокал и выступление незадолго до финала, которое состоится 11 мая в 22:00, ведь во вторник, 7 мая, стало известно, что они попали в гранд-финал.

Безумный темп жизни после попадания девушек в Мальме (Швеция), где проходит конкурс, постоянные интервью, фестивали, репетиции и нервотрепки отразились на внешнем виде певиц. Они выглядят на фото, которое Jerry Heil опубликовала в своем Telegram-канале, несколько уставшими. Но, несмотря на это, счастливы.

"Рехеарсал", – коротко подписала вокалистка фотографии.

На фотографиях они находятся в темной комнате с собранными волосами и без макияжа. На лицах хорошо заметна усталость, хотя участницы пытаются улыбаться и дурачить. На первом кадре только alyona alyona улыбается, сжав губы, а на втором – к ней присоединилась Jerry Heil, показав язык. На руках они держат железное плечо, которое, к слову, создал мастер из Одессы, а примерка происходила дистанционно.

Что интересно, в комментариях к посту поклонники называли певиц красотками и написали, как увлечены их выступлением. Кое-кто даже "разогнал" мем о доспехах и заявил, что он похож на маленького ребенка, а кадры якобы являются семейными фотографиями.

"Как ребеночка из роддома забираете. Маленького терминатора родили железные леди", "С пополнением, счастья малышу", "Поздравление уважаемым молодым родителям, 2 года совместного труда не прошло зря" – писали фанаты.

Напомним, нынешнее Евровидение 2024 для участниц Украины сопровождается небольшими казусами. Jerry Heil и alyona alyona чуть не сорвали свой номер в первом полуфинале из-за дыма, который не позволял реперше дышать нормально. На кадрах выступления украинок заметно, как появление alyona alyona на сцене сопровождается скоплением дыма. Вероятно, это было сделано, чтобы придать экстравагантность номеру, эффект туманности на фоне и акцентировать внимание на самом облике.

Уже перед оглашением результатов первого полуфинала стало известно, что Jerry Heil во время выступления получила небольшую травму – забила колено. Никакой раны на теле певицы не было, однако она пожаловалась, что может иметь синяк. Травмировалась она, вероятно, когда падала на колени после первого припева.

За день до первого полуфинала alyona alyona также травмировалась (сломала ноготь и поцарапала колено), но во время проведения репетиции. Реперша упала на сцене, однако не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина. Еврофаны даже увидели в инциденте символизм, ведь именно это олицетворяет номер участниц из Украины – борьбу с трудностями.

Следует отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в первом полуфинале выступили две страны из "Большой пятерки" и страна-хозяин – Швеция.

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