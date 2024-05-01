'Рука профессионала': грандиозная новость о номере alyona alyona & Jerry Heil поразила фанатов Евровидения 2024

Украинская делегация на Евровидении 2024 поразила еврофанов невероятной новостью – к созданию номера аlyona аlyona & Jerry Heil присоединился один из самых известных режиссеров мира Таня Муиньо. Также появились новые фото певиц, которые провели уже вторую репетицию на сцене Malmö Arena.

Для выступления украинок будет использована скала, а их образы содержат элементы доспехов. OBOZ.UA расскажет о реакции фанатов конкурса и покажет свежие фото из Мальме.

То, что постановщицей выступления артисток на Евровидении выбрали украинку Таню Муиньо, стало приятной новостью не только для зрителей, но и для звезд.

"Вы можете себе представить, что мы чувствовали, когда поняли, что собираемся с ней работать? Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии до нее, и мы так гордимся ею. Она часть нашей культуры", – сказали alyona аlyona & Jerry Heil в интервью Billboard.

Артистки сначала описали Тане Муиньо свое видение и рассказали о боли, которую вложили в песню, а уже через несколько дней получили концепцию от режиссера.

Во время второй репетиции в Мальме ведущая Анна Тульева была поражена.

"На номер просто р****б. Три раза прогоняется номер, и я каждый раз реву, потому что это так классно. Я такого от Украины еще не видела. Я в восторге. Это, пожалуй, будет мой любимый номер", – не сдержалась она.

Напомним, ранее еврофаны описывали, что на сцене можно будет увидеть элементы прошлых выступлений, включая использование скалы, имитации ветра, новые образы певиц и темные фигуры на цифровых экранах.

"Мощное комбо исполнителей и режиссера", "Рука профессионала ощущается", "Если это работа Тани, должно быть что-то грандиозное", "Таня – самое лучшее, что могло произойти с вашим номером", – высказались фанаты артисток в Іnstagram.

Как писал OBOZ.UA, Таня Муиньо сняла клип для Doja Cat и за эту работу получила награду на престижную премию MTV Music Video Awards. На ее счету также музыкальные видео для Ленни Кравица, Гарри Стайлза, Бритни Спирс и Элтона Джона. Больше о талантливой украинке – читайте по ссылке.

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