Як повідомила очільниця Шевченківського національного заповідника в Каневі Валентина Коваленко, 13 грудня 2024 року Успенської (Георгіївський) собор внесено в Державний реєстр речових прав і передано в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику.

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Як відомо, визначну історико-культурну памʼятку національного значення 20 років тему було НЕЗАКОННО передано фактично у приватну власність Московської церкви в Україні.

Наша боротьба за повернення Успенського собору українському народові тривала довгий період. Найбільш активну позицію займав громадський діяч і патріот Юрій Гамалій, принциповими були і дії колективу Шевченківського національного заповідника. Отож під тиском громадськості прокуратура подала відповідне звернення до суду і 3 вересня 2024 року Верховний суд України ухвалив остаточне рішення.

Однак, як це прийнято у московських попів, вони завжди ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ виконувати приписи українських законів та рішення судів. Тому 11 грудня предстоятель церкви не допустив у Собор членів державної комісії.

ЗВЕРТАЮСЯ до Міністра юстиції Ольги Стефанішиної, яка згідно чинного законодавства координує діяльність Державної виконавчої служби та очолює Урядовий комітет, який опікуються проблемами культури, з ВИМОГОЮ забезпечити виконання рішення Верховного суду України і передати знаменитий Успенський собор в оперативне управління Шевченківського національного заповідника. Сподіваюся, що і представники місцевої Національної поліції не будуть стоять осторонь і чекати "ЩО ЯКОСЬ ВОНО БУДЕ".

І не забуваємо, що згідно наших Законів пропагування "ідеології Русского міра" вважається злочинною діяльністю. Тому активніше очищаємо територію України від людиноненависницької та україножерської ідеології Кіріла-Путіна.

Бо наші національні святині повинні належати українському народові і у них повинно звучати лише УКРАЇНСЬКЕ слово і МОЛИТВА за ЗСУ та УКРАЇНУ!

Довідково.

Успенський (Георгієвський) собор було закладено в 1144 році та збудовано коштом Великого Князя Київського Всеволода Ольговича.

В 1678 році тут відбувалася панахида за страченим у Львові Гетьманом Іваном Підковою, який заповів похоронити себе саме у Каневі.

20-21 травня 1861 року в Соборі прощалися з батьком української національної ідеї Тарасом Шевченком.