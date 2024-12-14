Год назад министр Лавров заявил в ООН, что офицеры партии БААС организовали ИГИЛ и стали костяком этой организации.

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БААС в переводе - "Партия Арабского Социалистического Возрождения" - была создана в Сирии в 1947 году. После прихода к власти Асад-старший начал строить в Сирии социализм, возглавил БААС и сделал ее правящей партией в стране.

Офицеры БААС обучались в советских/российских училищах. Вооружались советским/российским оружием. Управлялись советскими/российскими советниками. Участвовали во всех ближневосточных войнах из российского ФЗ "О ветеранах".

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После потери власти глава партии БААС бежал в Москву. Не в Тегеран, помогавший ему удерживать власть, в котором ислам является государственной религией, а арабский - языком национальным меньшинств, - а именно в Москву.

И Москва приняла тирана, травившего своих граждан химическим оружием. Пытавшего их в тюрьмах, давившего тела запытанных прессом и растворявшего их в кислоте. Главу партии, создавшей и возглавившей, по словам Лаврова, ИГИЛ. Почему?

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У тех, кто знаком с темой, не возникает вопроса, почему Асад-младший выбрал Москву. Почему ХАМАС и Хезболла ездят в Москву, как на работу. Почему на складах этих организаций находят горы современного российского оружия.

Вопрос - почему другие этого не замечают? Почему не видят открытый публичный процесс управления из Москвы системой международного терроризма. Обучения, вооружения, мотивации и кураторства над людоедами по всему миру.

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В интервью бывший воин ИГИЛ из России заявил, что - "не мог смотреть, как убивают женщин и детей". Он увидел возможность круто изменить свою жизнь. Защитить детей и прикоснуться к великой идее создания исламского мира.

У меня есть анкеты россиян, поехавших в 2014 году на Донбасс. Там тот же шаблон, только вместо "исламского мира" - "русский мир". И вы не поверите, в интервью 2024 года на пункте отбора на контрактную службу в Москве звучит тот же шаблон.

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Что с этим делать? В 2013 году Москва вызвалась стать гарантом уничтожения химического оружия в Сирии. Москва и гарантии - слабо совместимые вещи. Лидер партии БААС продолжил травить сирийских граждан боевыми отравляющими газами.

В 2017 году во время обеда с китайским лидером президент США вышел и сделал один звонок. Два американских эсминца выпустили ракеты. Российские С-400 перестали смеяться, и химическое оружие в Сирии больше не применялось.

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Они понимают силу и только силу. Но есть две проблемы. Первая - ядерное оружие. Вторая - что делать с пораженными пропагандой миллионами россиян? Допустим, снесли диктатора, открыли архивы. Россияне прозреют и построят у себя демократию?

Россияне смотрят на государство, как на "заботливого взрослого". Который накормит, напоит, проконтролирует и защитит. Они поверят, что их заботливый взрослый - людоед? Сколько времени уйдет на то, чтобы они сами стали взрослыми?