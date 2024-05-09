Худший номер Евровидения 2024: кому букмекеры прогнозируют последнее место в финале. Видео

Пока букмекеры-еврофаны ставят ставки на потенциального победителя Евровидения 2024, финал которого состоится уже в субботу, 11 мая, другие пытаются угадать лузера песенного конкурса этого года. Провал с голосованием что жюри, что зрителей предполагают Испании, которую представляет дуэт Nebulossa с хитом Zorra.

Артисты получили 22% вероятности закрывать список всех участников шоу. Что интересно, рейтинг возглавляют испанские представители с 5 мая, когда прошел выход на бирюзовую дорожку, а перед этим показали фрагмент их репетиции. С деталями ставок на других участников можно ознакомиться на сайте Eurovision World.

Читайте подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2024. Стоит отметить, что OBOZ.UA ведет текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала.

Потенциальные победители – Хорватия, Украина и Швейцария – занимают последние места в рейтинге с этим показателем менее 1%. Украина, в свою очередь, имела последнюю строчку чуть ли не с самого начала запуска рейтинга.

Второе место потенциальных лузеров занимает Великобритания с 16%, которую будет представлять Olly Alexander уже в финале, ведь страна является частью "Большой пятерки", которая не борется за возможность попасть в гранд-финал. Соответствующее предсказание не является удивительным для страны, ведь в который раз ее представители не разрывают зал, а треки не становятся хитами, а до этого еще и часто занимают последние места в общем рейтинге на шоу.

За Великобританией тройку антилидеров закрывает участник из Германии ISAAK с 15%, уже продемонстрировавший свою песню в первом полуфинале. Звезда еще с 12 лет выступал уличным музыкантом и научился играть на многих музыкальных инструментах – гитаре, укулеле, барабанах и пианино.

В пятерке, которая, по ставкам букмекеров, должна закрывать рейтинговую таблицу оказались появившийся на шоу впервые за последние 30 лет Люксембург (4 место, 7%) и скандальный Израиль (5 место, 6%).

Ранее OBOZ.UA писал, кому букмекеры прогнозируют победу после оглашения результатов первого полуфинала.

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