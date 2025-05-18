Как оценили выступление Украины на Евровидении 2025 и сколько баллов нам дали другие страны

Во вторник, 13 мая, в швейцарском городе Базель состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. Украинская группа Ziferblat вышла на сцену под номером пять и поразила аудиторию невероятным исполнением композиции Bird of Pray, поэтому получила высокие баллы от других стран.

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Об этом OBOZ.UA узнал, наблюдая за музыкальным соревнованием в прямом эфире. Стоит отметить, что государства, которые продолжают свой путь на Евровидении и получают возможность побороться за хрустальный микрофон, на этапе полуфиналов определяются путем исключительно зрительского голосования. На этой стадии шоу отдать голос за фаворита могут только еврофаны из тех стран, чьи представители демонстрируют свои конкурсные композиции.

В целом Украина получила 60 баллов от жюри и 158 – от зрителей. В общем числе Ziferblat заработал 218 баллов и занял 9 место.

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Как распределились баллы для Украины

Норвегия: 3 Люксембург: 0 Эстония: 6 Израиль: 16 Литва: 9 Испания: 12 Великобритания: 0 Австрия: 0 Исландия: 0 Латвия: 6 Нидерланды: 4 Финляндия: 2 Италия: 8 Польша: 12 Германия: 3 Греция: 0 Армения: 4 Швейцария: 1 Мальта: 0 Португалия: 16 Дания: 6 Швеция: 9 Франция: 6 Сан-Марино: 8 Албания: 0 Грузия: 16 Хорватия: 4 Сербия: 4 Черногория: 6 Ирландия: 7 Кипр: 8 Словения: 8 Остальной мир: 8 Азербайджан: 12 Чехия: 12

Напомним, что в этом году Украину на международной арене представляет группа Ziferblat, ведь триумфовала на Национальном отборе, собрав 19 баллов от зрителей и жюри. Артисты пленили сердца аудитории благодаря конкурсной композиции Bird of Pray, центральной идеей которой является надежда на лучшее будущее. Кстати, еще до того, как коллектив "зажег" на сцене Евровидения 2025, их трек покорил и иностранцев. Когда Ziferblat обнародовали ревамп песни, еврофаны были в восторге.

В первом полуфинале группа вышла на международную арену в эффектных костюмах, созданных украинским дизайнером Иваном Фроловым, чьи работы носят Джей Ло, Бейонсе, Сабрина Карпентер, Måneskin и другие звезды шоу-бизнеса. Образы Ziferblat сочетают в себе элементы гламура, театральности и современной отечественной айдентики. Впечатляющую постановку для артистов разработала режиссер Мария Коростелева.

А вот на участие в Евровидении 2025 Ziferblat потратили довольно немалую сумму. По словам представителей Украины на международной арене, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно было около 120-130 тысяч долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat дали достойный отпор журналисту, который задал ужасный вопрос о войне.

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