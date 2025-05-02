Ziferblat назвали впечатляющую сумму, которую Украина потратит на Евровидение в этом году

Группа Ziferblat, которая в этом году представит Украину на Евровидении, рассекретила сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

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Как отметили участники музыкального коллектива, одну часть расходов будет покрывать "Суспільне", другую спонсоры, а часть и сами Ziferblat. Об этом они рассказали в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай.

"Все зависит от пожеланий. Над номером может работать режиссер, которому вы самостоятельно не платите. Вернее, "Суспільне" как организация может оплатить часть номера, если проводится тендер на избрание режиссера. Но артист может отказаться от такого тендера, если он не хочет отдавать право выбора режиссера кому-то. Соответственно, в нашем случае мы искали режиссера. Этот вопрос на нас. "Суспільне" привлечено к процессу финансовой помощи, другой различной организационной помощи, насколько это возможно", – поделился гитарист группы Валентин Лещинский.

Как отметили Ziferblat, в целом Украина потратит на Евровидение 2025 около $120-130 тысяч, что является достаточно "лайтовой" суммой. Артисты добавили, что по сравнению с другими участниками международного песенного конкурса, во многом ограничивают себя, ведь их конкуренты имеют большие бюджеты.

"И это я учитываю сейчас с поездками на препати, с которых мы только вернулись. Эти вечеринки – это тоже за наш счет все. То есть, когда люди пишут: "Пусть ребята повеселятся за счет государства", это абсурд. Артисты у нас большую часть времени ездили за свой счет, поэтому это коммерческая история. Она частично покрывается за государственный счет, частично спонсорским, но больше артисты сами. В общем, расходы на все будут достигать 120-130 тысяч долларов. Это очень лайтово, мы очень ущемляемся во всем", – отметили музыканты.

Стоит отметить, что в четверг, 1 мая, группа Ziferblat отправилась на музыкальный конкурс в Швейцарию. Перед поездкой они провели пресс-конференцию, где поделились, что для своих конкурентов на соревновании подготовили небольшой подарок – набор лучших украинских сладостей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что лидер Ziferblat поспорил с журналисткой из-за прогнозов букмекеров на Евровидение 2025 года.

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