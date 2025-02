Победитель Нацотбора на Евровидение 2025 отреагировал на результаты голосования

Победитель Национального отбора на Евровидение 2025 года группа Ziferblat отреагировала на результаты голосования. Песня Bird of Pray собрала 19 баллов от зрителей и жюри.

Один из участников группы Валентин Лещинский после объявления о победе пошутил: "Наша пиарщица просила сказать: официально мы больше не пойдем на Нацотбор".

Даниил Лещинский добавил: "После полномасштабной войны очень многое изменилось. То что делает "Суспільне" для нас всех, то, что делает жюри, то что делают зрители... Мы продвигаем украинскую культуру, у нас был момент в 2014 году, когда был ренессанс украинской музыки, на все сложилось тогда... Сейчас у нас ренессанс номер два и мы не должны упустить этот шанс".

Финал Нацотбора начался в субботу, 8 февраля в 18:00. Ведущими шоу стали Тимур Мирошниченко, Мария Ефросинина и юморист Василий Байдак.

Представитель Украины на международной части шоу определили по результатам голосования жюри и зрителей.

69-й песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Базеле, Швейцария. Представитель этой страны Nemo победил на конкурсе 2024 года с песней The Code.

Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, финал – 17 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее букмекеры изменили ставки на победителя Нацотбора – на первом месте рейтинга оказался Ziferbla с песней Bird of Pray. Группа сдвинула с этой позиции Машу Кондратенко с ее песней No time to cry.

Международная аудитория Евровидения также прогнозировала победу в Нацотборе Кондратенко, чья композиция стала абсолютным лидером опроса. Свои независимые голоса еврофаны смогли отдать в программе My Eurovision Scoreboard.

