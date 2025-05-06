Первый скандал на Евровидении 2025: Ziferblat дали достойный отпор журналисту, который задал ужасный вопрос о войне

Евровидение 2025 еще не успело начаться официально, как уже попало в центр скандала, который вызвал бурную реакцию соцсетей. Поводом стало интервью с группой Ziferblat, представляющей в этом году Украину, во время которого один из западных журналистов задал вопрос о войне, что показался оскорбительным и даже циничным.

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Датский медийщик Дэвид Попеску предположил, что российская война в Украине дает исполнителям преимущество перед другими странами-конкурентами на Евровидении. Этот диалог моментально разошелся по сети после того, как его опубликовал в X (Twitter) один из фанатов конкурса.

"Для каждого народа в мире, для страны война – это минус. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны участвовать, выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?" – возмутился гитарист группы Валентин Лещинский.

Публикация в сети видео сопровождалась возмущенной подписью и обращением к медиа, которое аккредитовало журналиста: "Почему вы спросили Ziferblat, дает ли война преимущество Украине? Каким образом война может быть преимуществом? Это недостаток. Бомбардировка домов – это недостаток. Никто не хочет мира и окончания войны больше, чем украинцы".

Скандал набрал обороты. В ответ на волну критики медиа распространило заявление с извинениями. "Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, заданный украинским артистам. Евровидение – это о единстве и музыке, и у нас никогда не было намерения приуменьшить невероятный талант Украины – или их нынешнюю борьбу – до простой симпатии. Мы разобрались с этим внутренне и будем делать лучше", – написало издание.

Однако извинения не успокоили общественность. В комментариях пользователи продолжали выражать свое возмущение:

"Я не могу понять, как кто-то может спросить что-то подобное, даже ради того, чтобы быть резким или что-то такое".

"Я не имею представления, как это комментировать".

"Я бы променял каждое Евровидение на мир в Украине. Это же просто конкурс".

"Вы серьезно? Почему и как такие вопросы до сих пор задают Украине? Или люди намекают, что мы получаем хорошие голоса, потому что людям жаль Украину, а не из-за хорошей музыки? Самая низкая планка..."

"Россияне бомбардируют родные города украинских музыкантов намеренно в ночь финала Евровидения. А западные полезные идиоты осмеливаются спрашивать их, считают ли они, что имеют преимущество в конкурсе. Я в ярости".

Ранее OBOZ.UA писал, почему образы Ziferblat на Евровидении 2025 наделали шума в сети. Яркие костюмы, созданные украинским модельером Иваном Фроловым, вызывают восхищение у многих еврофанов, однако порой становятся причиной для споров среди украинцев.

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