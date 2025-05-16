Солист группы Ziferblat не вышел к журналистам после успеха в первом полуфинале: известна причина

13 мая группа Ziferblat достойно представила Украину в первом полуфинале Евровидения 2025 с композицией Bird of Pray, поэтому продолжает свое участие в песенном конкурсе и поборется за хрустальный микрофон уже 17 числа. Артисты отнюдь не расслабляются перед решающим этапом музыкального соревнования, а солист коллектива Даниил Лещинский даже частично изолировался от журналистов.

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Дело в том, что исполнитель тщательно бережет голосовые связки, поэтому избегает длительного общения с медийщиками.

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Соответствующую информацию сообщила корреспондентка Елена Квитка, которая сейчас находится в Базеле (Швейцария), где проходит Евровидение 2025, в эфире проекта "ЖВЛ".

"Виделась я только с Валентином и Федором, потому что Даниил сейчас не дает интервью. Он бережет свой голос", – отметила журналистка.

Однако Валентин Лещинский, который является гитаристом Ziferblat, а также барабанщик Федор Ходаков поделились, какие эмоции испытывали во время объявления финалистов. Они признались: невероятно волновались, что могут стать первыми представителями Украины, которые не попадут в решающую часть международного песенного конкурса.

Кстати, реакцию артистов на проход в гранд-финал записал солист коллектива. Ролик довольно быстро стал "вирусным" в сети.

"А у Дани специфическое восприятие таких ситуаций. Он, конечно, нервничает, но пытается из всего сделать такую-себе юмореску", – отметил Валентин Лещинский.

Стоит отметить, что OBOZ.UA вел текстовую трансляцию первого полуфинала Евровидения 2025, поэтому о самых интересных событиях можно узнать в нашем материале.

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