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Вылетели в шаге от финала: какие страны больше не выступят на Евровидении 2025

Ольга Ганюкова
Шоу Oboz
1 минута
1,9 т.
Вылетели в шаге от финала: какие страны больше не выступят на Евровидении 2025

В песенном конкурсе Евровидение 2025, который в этом году принимает швейцарский Базель, определились все финалисты. После двух напряженных полуфиналов стало известно, какие страны прошли в гранд-финал, а кто завершил участие в шоу уже на этом этапе.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Во втором полуфинале, состоявшемся 15 мая, соревновались 16 стран, из которых лишь 10 получили шанс выступить в финале.

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Страны, которые не прошли в финал Евровидения 2025

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli

Ирландия: Емм – Laika Party

Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom

Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Сербия: Принц – Mila

Кто прошел в гранд-финал – читайте здесь.

Участники второго полуфинала "Евровидения-2025"

  • Австралия
  • Черногория
  • Ирландия
  • Латвия
  • Армения
  • Австрия
  • Великобритания
  • Греция
  • Литва
  • Мальта
  • Грузия
  • Франция
  • Дания
  • Чехия
  • Люксембург
  • Израиль
  • Германия
  • Сербия
  • Финляндия

Кто вылетел в первом полуфинале

В первом полуфинале, состоявшемся 13 мая, за выход в финал боролись 15 стран. В итоге 10 из них прошли дальше, а пятеро выбыли из конкурса. Участие в гранд-финале также не будут принимать:

  • Бельгия
  • Словения
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Азербайджан

Кто уже в финале

Из первого полуфинала в финал попали:

  • Норвегия
  • Албания
  • Швеция
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Эстония
  • Португалия
  • Украина

В этом году в конкурсе участвовали 37 стран, из которых только 26 вышли в финал. Финал Евровидения 2025 состоится уже 17 мая.

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