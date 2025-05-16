Вылетели в шаге от финала: какие страны больше не выступят на Евровидении 2025

В песенном конкурсе Евровидение 2025, который в этом году принимает швейцарский Базель, определились все финалисты. После двух напряженных полуфиналов стало известно, какие страны прошли в гранд-финал, а кто завершил участие в шоу уже на этом этапе.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Во втором полуфинале, состоявшемся 15 мая, соревновались 16 стран, из которых лишь 10 получили шанс выступить в финале.

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Страны, которые не прошли в финал Евровидения 2025

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli

Ирландия: Емм – Laika Party

Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom

Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Сербия: Принц – Mila

Кто прошел в гранд-финал – читайте здесь.

Участники второго полуфинала "Евровидения-2025"

Австралия

Черногория

Ирландия

Латвия

Армения

Австрия

Великобритания

Греция

Литва

Мальта

Грузия

Франция

Дания

Чехия

Люксембург

Израиль

Германия

Сербия

Финляндия

Кто вылетел в первом полуфинале

В первом полуфинале, состоявшемся 13 мая, за выход в финал боролись 15 стран. В итоге 10 из них прошли дальше, а пятеро выбыли из конкурса. Участие в гранд-финале также не будут принимать:

Бельгия

Словения

Швейцария

Хорватия

Азербайджан

Кто уже в финале

Из первого полуфинала в финал попали:

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

В этом году в конкурсе участвовали 37 стран, из которых только 26 вышли в финал. Финал Евровидения 2025 состоится уже 17 мая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие выступления на Евровидении попали в когорту самых эпатажных.

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