Вылетели в шаге от финала: какие страны больше не выступят на Евровидении 2025
В песенном конкурсе Евровидение 2025, который в этом году принимает швейцарский Базель, определились все финалисты. После двух напряженных полуфиналов стало известно, какие страны прошли в гранд-финал, а кто завершил участие в шоу уже на этом этапе.
Об этом сообщает OBOZ.UA. Во втором полуфинале, состоявшемся 15 мая, соревновались 16 стран, из которых лишь 10 получили шанс выступить в финале.
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Страны, которые не прошли в финал Евровидения 2025
Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
Ирландия: Емм – Laika Party
Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
Сербия: Принц – Mila
Кто прошел в гранд-финал – читайте здесь.
Участники второго полуфинала "Евровидения-2025"
- Австралия
- Черногория
- Ирландия
- Латвия
- Армения
- Австрия
- Великобритания
- Греция
- Литва
- Мальта
- Грузия
- Франция
- Дания
- Чехия
- Люксембург
- Израиль
- Германия
- Сербия
- Финляндия
Кто вылетел в первом полуфинале
В первом полуфинале, состоявшемся 13 мая, за выход в финал боролись 15 стран. В итоге 10 из них прошли дальше, а пятеро выбыли из конкурса. Участие в гранд-финале также не будут принимать:
- Бельгия
- Словения
- Швейцария
- Хорватия
- Азербайджан
Кто уже в финале
Из первого полуфинала в финал попали:
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
В этом году в конкурсе участвовали 37 стран, из которых только 26 вышли в финал. Финал Евровидения 2025 состоится уже 17 мая.
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