Несмотря на провокации и угрозы: как выступила самая скандальная участница Евровидения 2025, которую освистали на репетиции

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базеле проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. Под номером 14 на сцену вышла самая скандальная участница сегодняшнего шоу – Юваль Рафаэль, которая представляет Израиль.

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Так в рамках традиционного парада участников конкурса – так называемого бирюзовой дорожки, певица, как и другие конкурсанты, передвигались старинными трамваями и автобусами. Во время движения транспорта израильской делегации один из демонстрантов сел прямо на колею перед их вагоном, держа палестинский флаг и надев традиционную куфию. Другой мужчина угрожал артистке, делая жест перерезания горла и плюя в ее сторону.

Не лучше прошли и репетиции Юваль Рафаэль перед первым появлением на сцене песенного конкурса. В зале присутствовали зрители с палестинскими флагами, которые освистали представительницу Израиля. А выступление артистки на генеральной репетиции второго полуфинала было сорвано активистами.

Однако, несмотря на все препятствия, Юваль Рафаэль все же вышла на международную арену 15 мая и достойно исполнила конкурсный трек New Day Will Ris. Она предстала перед публикой в черном платье и оригинальными кольцами. Перформанс артистки не был переполнен большим количеством деталей, однако все же был один акцентный элемент номера. Им стала лестница с мерцающими деталями, по которым исполнительница уверенно поднималась во время исполнения трека.

В эфире ефрофаны услышали громкие аплодисменты и положительные возгласы. Однако из видео, появившегося на просторах сети, которое сделали зрители, можно услышать кардинально другую картину. Зрители возмущенно выкрикивали и не продемонстрировали положительного впечатления от выступления.

OBOZ.UA следит за событиями второго полуфинала Евровидения 2025 и ведет текстовую трансляцию.

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