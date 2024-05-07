Как проголосовать на Евровидении 2024 года: правила изменились

Во вторник, 7 мая, в Мальме (Швеция) состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024, на котором украинцы смогут проголосовать за своего фаворита, а уже впоследствии отдать свои баллы во втором полуфинале 9 мая и финале 11 мая. Начало шоу состоится в 22:00 по киевскому времени.

OBOZ.UA подробно объясняет, как проголосовать за фаворита на Евровидении 2024. Следует отметить, что победителей полуфиналов выберут только по голосам зрителей, а уже в гранд-финале будут суммироваться оценки и еврофанов, и жюри.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024

По правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны зрители не могут, поэтому у украинцев есть возможность поддержать только других участников Евровидения 2024, что в полуфиналах, что в гранд-финале. Однако украинцы, находящиеся за границей и имеющие иностранного оператора мобильного номера, смогут отдать свой голос за дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria, которые выступят в первом полуфинале под номером 5.

Как отдать свой голос: пошаговая инструкция

Проголосовать можно несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;

посредством SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

Чтобы выбрать фаворита уже сейчас, послушайте песни всех участников Евровидения 2024.

В этом году правила голосования зрителей претерпели существенные изменения. Еврофаны смогут отдать балл за фаворита на протяжении почти всего шоу, ведь линии будут открыты с начала выступления первого конкурсанта. Это позволит большему количеству зрителей, не имеющих возможности пересмотреть Евровидение 2024 полностью, как можно быстрее отдать балл фавориту и, как отмечают организаторы, не ставить будильник, чтобы ночью проголосовать за потенциального победителя.

Напомним, онлайн-трансляция Евровидения 2024 будет доступна на официальном YouТube-канале Eurovision, впрочем, там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Посмотреть версию с переводом можно будет и в приложении "Дія".

Кроме того, OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Ознакомиться с песнями участников из всех стран также можно по ссылке.

Когда состоится Евровидение 2024

Первый полуфинал, в котором выступит Украина – 7 мая.

Второй полуфинал – 9 мая.

Гранд-финал, в котором определят нового обладателя хрустального микрофона – 11 мая.

Ранее OBOZ.UA писал, когда смотреть полуфиналы и гранд-финал Евровидения-2024. В частности, украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil уже отправились с Киевского вокзала в шведский Мальме. Перед тем, как сесть на поезд, звезды дали пресс-конференцию в символических образах, которые являются отсылкой к благотворительной деятельности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!