Новые правила Евровидения: голосование продлится дольше, а страна-хозяйка и 'Большая пятерка' выступят в полуфинале

Впервые за многие годы в голосовании за участников песенного конкурса Евровидение произошли существенные изменения. Теперь времени на то, чтобы отдать голос, будет значительно больше.

Живые выступления страны-хозяйки и "Большой пятерки" стран-основательниц конкурса состоятся не в финале, а уже в полуфиналах, чего раньше не было. Об изменениях сообщили на сайте Евровидения.

Голосование зрителей в финале, 11 мая, начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, не откладывать и быстрее отдать балл фавориту.

Зрители в странах, не участвующих в финальном песенном соревновании, будут иметь сутки перед началом каждого из живых шоу, чтобы определиться с любимым номером.

Голосование в режиме онлайн откроется по завершении второй генеральной репетиции перед полуфиналами и финалом, а будет продолжаться непосредственно до этих перформансов.

Что касается стран, которые автоматически попадут в финал – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также хозяйка конкурса в 2024 году Швеция – участники также должны будут спеть вживую в полуфиналах.

Их выступления покажут в перерывах между другими конкурсантами. В каждом из полуфиналов себя покажут по три участника.

Это еще не все изменения, которые произойдут в Мальме в этом году, однако другие новости пообещали рассказать позже.

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