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Определились финалисты: кто станет конкурентом Украины в гранд-финале Евровидения 2024. Полный список после полуфиналов

Анна Кравчук
Шоу Oboz
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Определились финалисты: кто станет конкурентом Украины в гранд-финале Евровидения 2024. Полный список после полуфиналов

В Мальме, Швеция, отгремели два полуфинала Евровидения 2024, а это значит, что еврофанам стали известны имена всех финалистов 68-го международного песенного конкурса. Уже в эту субботу, 11 мая, все они повторно выйдут на сцену и сразятся за главную победу в гранд-финале. Попробуют завоевать хрустальный микрофон также страны "Большой пятерки", которые считаются основателями конкурса, и государство-организатор Швеция.

В "Большую пятерку", как известно, входят: Великобритания, Италия, Германия, Испания и Франция. OBOZ.UA предлагает ознакомиться со списками всех финалистов Евровидения-2024, среди которых и будут выбирать победителя путем зрительского голосования и оценивания профессионального жюри из разных стран.

Кто из первого полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:

  1. Сербия, Teya Dora – Рамонда
  2. Португалия, Иоланда – Grito
  3. Словения, Raiven – Вероника
  4. Украина, alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  5. Литва, Silvester Belt – Luktelk
  6. Финляндия, Windows95man – No Rules!
  7. Кипр, Silia Kapsis – Liar
  8. Хорватия, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  9. Ирландия, Bambie Thug – Doomsday Blue
  10. Люксембург, TALI – Fighter

Кто из второго полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:

  1. Латвия, Dons – Hollow
  2. Австрия, Kaleen – We Will Rave
  3. Нидерланды, Joost Klein – Europapa
  4. Норвегия, Gåte – Ульвехам
  5. Израиль, Eden Golan – Hurricane
  6. Греция Marina Satti – ZARI
  7. Эстония, 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  8. Швейцария, Nemo – The Code
  9. Грузия, Nutsa Buzaladze – Firefighter
  10. Армения, LADANIVA – "Jako"

Представители из стран "Большой пятерки" и Швеции на Евровидении 2024:

Великобритания, Olly Alexander – Dizzy

Германия, Isaak – Always on the Run

Франция, Slimane – Mon Amour

Италия, Angelina Mango – La noia

Испания, Nebulossa – ZORRA

Швеция, Marcus & Martinus – Unforgettable

Где, когда и во сколько смотреть гранд-финал Евровидения 2024 – читайте в нашем материале.

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