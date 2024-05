Определились финалисты: кто станет конкурентом Украины в гранд-финале Евровидения 2024. Полный список после полуфиналов

В Мальме, Швеция, отгремели два полуфинала Евровидения 2024, а это значит, что еврофанам стали известны имена всех финалистов 68-го международного песенного конкурса. Уже в эту субботу, 11 мая, все они повторно выйдут на сцену и сразятся за главную победу в гранд-финале. Попробуют завоевать хрустальный микрофон также страны "Большой пятерки", которые считаются основателями конкурса, и государство-организатор Швеция.

В "Большую пятерку", как известно, входят: Великобритания, Италия, Германия, Испания и Франция. OBOZ.UA предлагает ознакомиться со списками всех финалистов Евровидения-2024, среди которых и будут выбирать победителя путем зрительского голосования и оценивания профессионального жюри из разных стран.

Кто из первого полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:

Сербия, Teya Dora – Рамонда Португалия, Иоланда – Grito Словения, Raiven – Вероника Украина, alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Литва, Silvester Belt – Luktelk Финляндия, Windows95man – No Rules! Кипр, Silia Kapsis – Liar Хорватия, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ирландия, Bambie Thug – Doomsday Blue Люксембург, TALI – Fighter

Кто из второго полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:

Латвия, Dons – Hollow Австрия, Kaleen – We Will Rave Нидерланды, Joost Klein – Europapa Норвегия, Gåte – Ульвехам Израиль, Eden Golan – Hurricane Греция Marina Satti – ZARI Эстония, 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Швейцария, Nemo – The Code Грузия, Nutsa Buzaladze – Firefighter Армения, LADANIVA – "Jako"

Представители из стран "Большой пятерки" и Швеции на Евровидении 2024:

Великобритания, Olly Alexander – Dizzy

Германия, Isaak – Always on the Run

Франция, Slimane – Mon Amour

Италия, Angelina Mango – La noia

Испания, Nebulossa – ZORRA

Швеция, Marcus & Martinus – Unforgettable

Где, когда и во сколько смотреть гранд-финал Евровидения 2024 – читайте в нашем материале.

