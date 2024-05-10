Определились финалисты: кто станет конкурентом Украины в гранд-финале Евровидения 2024. Полный список после полуфиналов
В Мальме, Швеция, отгремели два полуфинала Евровидения 2024, а это значит, что еврофанам стали известны имена всех финалистов 68-го международного песенного конкурса. Уже в эту субботу, 11 мая, все они повторно выйдут на сцену и сразятся за главную победу в гранд-финале. Попробуют завоевать хрустальный микрофон также страны "Большой пятерки", которые считаются основателями конкурса, и государство-организатор Швеция.
В "Большую пятерку", как известно, входят: Великобритания, Италия, Германия, Испания и Франция. OBOZ.UA предлагает ознакомиться со списками всех финалистов Евровидения-2024, среди которых и будут выбирать победителя путем зрительского голосования и оценивания профессионального жюри из разных стран.
Кто из первого полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:
- Сербия, Teya Dora – Рамонда
- Португалия, Иоланда – Grito
- Словения, Raiven – Вероника
- Украина, alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва, Silvester Belt – Luktelk
- Финляндия, Windows95man – No Rules!
- Кипр, Silia Kapsis – Liar
- Хорватия, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ирландия, Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург, TALI – Fighter
Кто из второго полуфинала прошел в финал Евровидения 2024:
- Латвия, Dons – Hollow
- Австрия, Kaleen – We Will Rave
- Нидерланды, Joost Klein – Europapa
- Норвегия, Gåte – Ульвехам
- Израиль, Eden Golan – Hurricane
- Греция Marina Satti – ZARI
- Эстония, 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Швейцария, Nemo – The Code
- Грузия, Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Армения, LADANIVA – "Jako"
Представители из стран "Большой пятерки" и Швеции на Евровидении 2024:
Великобритания, Olly Alexander – Dizzy
Германия, Isaak – Always on the Run
Франция, Slimane – Mon Amour
Италия, Angelina Mango – La noia
Испания, Nebulossa – ZORRA
Швеция, Marcus & Martinus – Unforgettable
Где, когда и во сколько смотреть гранд-финал Евровидения 2024 – читайте в нашем материале.
Ранее OBOZ.UA писал:
- Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таню Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.
- Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.
- После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".
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