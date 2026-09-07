"Вы же за мной. Поэтому об этом все знают": в САП заявили, что Кропива действовал при "полной поддержке" генпрокурора Кравченко

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что организатор схемы по "крышеванию" колл-центров, сотрудник Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, действовал не без ведома своего высшего руководства. В частности, там утверждают, что он пользовался "полной поддержкой" генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

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Об этом во время избрания меры пресечения в отношении Кропивы 6 сентября в зале суда заявил прокурор САП Николай Карась, пишет "Слідство Інфо". По его словам, именно при содействии Кравченко Кропива получил контроль над всеми уголовными производствами в отношении "офисов", генпрокурор, по утверждению представителя САП, принимал меры, чтобы никто из его заместителей не помешал бесперебойной работе схемы.

В САП заявили о "полной поддержке" Кропивы со стороны генпрокурора Кравченко

Как пишет "Слідство Інфо", в ходе заседания по избранию меры пресечения в отношении заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы по делу о "крышевании" мошеннических колл-центров, представитель САП Николай Карась отметил, что генпрокурор Руслан Кравченко знал, чем занимается его подчиненный. Более того, организатор схемы Кропива якобы действовал "при полной поддержке" Кравченко.

По словам Карася, Кравченко способствовал тому, чтобы его подчиненный взял под контроль все уголовные производства, касающиеся так называемых "офисов", действовавших в различных регионах нашей страны. Следствие считает, что генеральный прокурор по просьбе Кропивы также "принимал меры, чтобы приструнить своих заместителей", которые могли помешать схеме.

Представитель САП добавил, что Кропива находился под "протекторатом" Кравченко и в суде зачитал фрагменты разговоров между ними: "Да, Андреевич. Да, шеф. Да нет, все нормально. Нет, никто не обижает. Кто же меня обидит? Вы же за мной. Поэтому это все знают".

Кроме того, подозреваемый Кропива, по данным прокурора САП, координировал ремонт в доме Кравченко в Козине, который ранее обнаружили журналисты Bihus.Info. В частности, он занимался установкой там газового генератора, инверторов, батарей, сигнализации и ремонтом льдогенератора.

"Из фрагментов разговоров между генпрокурором и организатором схемы также известно, что Кропива покупал авиабилеты Кравченко и его супруге для поездки в Испанию. Туда они летели "в командировку". По словам прокурора САП, Сергей Кропива бронировал отели в испанском Мадриде и пытался найти "бюджетные" варианты для официальной отчетности: "Андреевич, да, конечно, конечно. Всё купил, всё купил. Всё сделали. Если нужно что-то изменить, то будем менять. Ну, как всегда, мы тогда завтра как раз что-нибудь неподалёку забронируем, ну, бюджетное для всей этой истории, чтобы оно там значилось. Ладно, тогда бронируем. Я сейчас тогда себе забронирую", – цитируют обнародованные САП аудиозаписи в "Слідство Інфо"

Всё заседание транслировало " Суспільне".

Кравченко отрицает свою причастность

Между тем сам генпрокурор отрицает свою причастность к раскрытой схеме "крышевания" колл-центров.

"Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора", – написал он поздно вечером 6 сентября.

До этого, по утверждению журналиста-расследователя Михаила Ткача, "никто не мог найти" Кравченко как минимум в течение суток с момента начала операции "Карфаген". Генпрокурора якобы в последний раз видели, когда он заезжал в правительственный квартал.

Сам Кравченко назвал сообщения о своем исчезновении "ложью".

"Разочарую своих "поклонников": вчера был на рабочем месте, сегодня в рабочем режиме и немного спорта", – писал он в уже цитируемом сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Новое расследование получило название "Карфаген". Его главным фигурантом стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

В прошлом году к противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. Они получали взятки за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров, которые наносили ущерб как украинцам, так и иностранцам.

Также задержана 24-летняя Елизавета Ивахненко, которую называют сожительницей Кропивы. Она, по данным следствия, была причастна к легализации незаконно полученных доходов: на записях обсуждается открытие индивидуальных предпринимателей, в частности, на имя матери Елизаветы, переводы и зачисление денег на эти счета.

6 сентября суд поместил Сергея Кропиву под стражу на два месяца с возможностью освобождения под залог в размере 120 млн грн. На следующий день для Ивахненко была избрана мера пресечения: содержание под стражей до 2 ноября или залог в размере 20 млн грн.

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