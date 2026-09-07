Высокая должность в юридической академии и романы с женатыми мужчинами: что известно о "Музе" из новых пленок НАБУ. Фото

В рамках операции НАБУ и САП под кодовым названием "Карфаген" Украина узнала о "Музе" её главного фигуранта, высокопоставленного сотрудника ОГПУ Сергея Кропивы, которого подозревают в крышевании колл-центров. "Музу" зовут Елизавета Ивахненко, в 22 года она была заместителем декана одного из факультетов Одесской юридической академии, а в последнее время обзавелась дорогой недвижимостью, автомобилями и многочисленными предметами роскоши.

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Судя по записям, дорогостоящие приобретения Ивахненко совершила не без участия Кропивы. OBOZ.UA собрал всё, что известно о фигурантке громкого дела о коррупции в ОГПУ.

Что известно об Елизавете Ивахненко

Несмотря на юный возраст (Елизавете едва исполнилось 24), она, как установили журналисты "Слідство.Інфо", уже может похвастаться некоторыми достижениями

Фигурантка громкого дела о крышевании колл-центров, которая на записях НАБУ и САП фигурирует как "Муза", в 22 года была заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии.

На сайте этого учебного заведения до сих пор есть упоминания об Ивахненко. Например, в 2020 году она, тогда ещё студентка 3-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции, рассказывала, что хочет изучать семейное право.

В октябре 2024 года девушка была аспиранткой кафедры международного и европейского права в этом учебном заведении. Она выиграла соревнования по дартсу в рамках спартакиады 2024/2025 среди профессорско-преподавательского состава (после публикации расследования ссылка на страницу на сайте академии, указанная в материале, уже неактивна).

В этом же учебном году (2024/2025) Ивахненко провела профориентационную беседу для учащихся Одесского лицея № 56 уже в качестве заместителя декана факультета кибербезопасности и информационных технологий Одесской юридической академии. Поэтому, как полагают журналисты, эту должность она заняла в 22 года, обучаясь в аспирантуре.

"По состоянию на май 2025 года девушка еще была заместителем декана – от учебного заведения принимала участие в форуме "Синергия Юга – Курс на цифровую трансформацию". Однако сейчас в руководстве факультета ее уже нет", – отмечает "Слідство.Інфо".

Журналисты со ссылкой на данные YouControl сообщили, что в конце июля 2025 года Ивахненко открыла индивидуальное предпринимательство с основным видом деятельности в сфере права.

А вот владелицей MERCEDES-BENZ EQE 350 (2023 года выпуска) она стала ещё до этого, в июне прошлого года. В октябре 2025 года в собственности Ивахненко появилось нежилое помещение площадью более 150 кв. м в Печерском районе Киева.

По данным НАБУ и САП, в январе 2026 года новая недвижимость появилась и у матери Ивахненко — речь идет о квартире в Одессе площадью 64,5 кв. м.

В чём подозревают Ивахненко

Следствие считает, что Елизавета Ивахненко была очень близка с Сергеем Кропивой ("Канцлером"), который организовал преступную группировку, занимавшуюся крышеванием мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

На пленках НАБУ "Муза" обсуждает сокрытие элитного имущества перед возможными следственными действиями.

"У меня здесь "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?!, – интересуется она на обнародованных записях.

После задержания Кропивы и Ивахненко в сети начали обсуждать характер отношений между ними. В частности, люди, утверждающие, что лично знакомы с Елизаветой, уверяли, что речь идет о настоящих чувствах и что они жили вместе – несмотря на то, что Кропива с 2012 года женат и супруги воспитывают троих общих дочерей.

Впрочем, пока одни пишут о любви между двумя фигурантами громкого дела, другие намекают: отношения с женатыми мужчинами не были для Елизаветы чем-то новым или табуированным – и вспоминают о её якобы романе с женатым депутатом из Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В НАБУ новое расследование получило название "Карфаген". Его главным фигурантом стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

В прошлом году к противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. Они получали взятки за то, чтобы не препятствовать незаконной деятельности колл-центров, наносивших ущерб как украинцам, так и иностранцам.

6 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Сергея Крапивы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 120 млн. грн.

7 сентября меру пресечения избрали для Елизаветы Ивахненко: два месяца под стражей с возможностью выйти под залог в размере 20 млн. грн.

В суде представитель САП зачитал записанные разговоры, в которых упоминается Ивахненко. В них фигуранты дела обсуждают открытие индивидуальных предпринимателей, в частности, на имя матери Елизаветы, переводы и зачисление денег на эти счета.

Сама подозреваемая обвинения отвергает.

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