Киев готовит запасы продуктов и воды на случай длительных отключений электричества: кто получит помощь

Киев готовит запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций. В первую очередь столица планирует оказывать помощь, в частности, малообеспеченным горожанам.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский.

Что известно

Так, в Киеве создают необходимые запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. В первую очередь город готовится оказывать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Отмечается, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в столице сформированы и постоянно поддерживаются необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае сбоев в работе энергосистемы.

Также эти запасы можно будет использовать:

в пунктах устойчивости – во время длительных отключений электроэнергии;

для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

"Для этого при поддержке благотворительных и общественных организаций город имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА также планирует закупить ещё 20 тысяч продовольственных наборов, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций", – подчеркнули в городской администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине практически не осталось уцелевших тепловых электростанций после российских атак. Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры страна вступает в новый отопительный сезон в сложных условиях.

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