Трамп изменил свою фирменную прическу и поразил интернет новым цветом волос. Фото до и после

Президент США Дональд Трамп удивил американцев своим внешним видом по прибытии в штат Нью-Джерси. Его привычные светлые волосы выглядели значительно темнее, из-за чего в сети сразу заговорили о возможном окрашивании и даже смене прически.

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Преображение 80-летнего Трампа заметили после того, как он вышел из самолета в муниципальном аэропорту Морристауна 4 сентября. На опубликованных фотографиях его волосы имеют ярко выраженный каштановый оттенок, а привычный пробор уложен несколько иначе.

Как отмечают в Fox News, изменение оказалось настолько заметным, что пользователи соцсетей начали активно обсуждать новый образ президента и выражали свое удивление от увиденного.

Там предположили, что президент мог просто покрасить волосы. В то же время нашлись и те, кто усомнился, что на фото вообще Трамп, запустив очередные шутки о якобы "двойнике" президента. Об этом писали в La Voce di New York.

Как отмечает источник, ни сам Трамп, ни представители Белого дома не подтвердили, что он действительно изменил цвет волос. Также нет объяснения, почему на этот раз они выглядят гораздо темнее.

На восприятие цвета могли повлиять освещение, фотография или укладка.

На следующий день президент США отправился играть в гольф в свой клуб в Бедминстере. На опубликованных оттуда фотографиях Трамп был в красной кепке, которая закрывала большую часть волос, поэтому выяснить, сохранился ли новый оттенок, сложно. Однако из-под кепки виднелась серая прядь волос.

Интересно, что незадолго до этого Трамп сам заговорил о своей знаменитой прическе. Во время ужина в Розовом саду Белого дома 2 сентября он опроверг давние слухи о том, что носит парик.

"Я не ношу парик", – заявил президент.

При этом тема его волос возникла задолго до нынешнего скандала. В 2019 году Трамп уже удивлял публику необычно зачесанной назад прической во время посещения церкви в штате Вирджиния. Правда, в тот же день он вернулся к привычному образу.

Фирменная взъерошенная прическа стала неотъемлемой частью имиджа Трампа еще задолго до его президентства. Он годами носит примерно одну и ту же прическу, которая вместе с костюмами, белыми рубашками и яркими галстуками стала его узнаваемой визуальной чертой.

Стоит отметить, что в 2016 году газета Washington Post описывала его естественный цвет волос как песочно-каштановый. Позже волосы Трампа ассоциировали с более светлым блондом или с золотистым оттенком.

Сам Трамп в свое время даже рассказывал о "секрете" своей прически. В интервью 2011 года он заявлял, что моет волосы шампунем из супермаркета, дает им высохнуть примерно час, а затем сам укладывает их расческой.

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