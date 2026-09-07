СБУ разоблачила 'крота' в рядах ВСУ, который по заданию врага возобновил службу после СОЧ: какую информацию собирал

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала военнослужащего одной из артиллерийских бригад ВСУ, которого завербовала ФСБ России. Он собирал информацию о логистических складах, местах сосредоточения техники и командном составе Сил обороны на юге Украины.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram. Отмечается, что задержание произошло при содействии Главнокомандующего ВСУ, а контакты военного с российской спецслужбой и его разведывательную деятельность раскрыли киберспециалисты СБУ.

Согласно материалам дела, военный корректировал российские ракетно-дроновые удары по соседним подразделениям Сил обороны в Николаевской и Одесской областях. Свои действия он удаленно согласовывал с сотрудником военной контрразведки ФСБ.

Для связи с российским куратором мужчина использовал анонимный чат в мессенджере.

Как установило следствие, в поле зрения ФСБ военный попал после того, как самовольно покинул воинскую часть и начал искать "легкие заработки" в Telegram. После вербовки он вернулся на службу, чтобы выполнять агентурные задания.

В частности, мужчина должен был скрытно фиксировать места расположения логистических складов и скопления военной техники Сил обороны. Также российская сторона рассчитывала получить от него персональные данные командного состава подразделений ВСУ, участвующих в боях на южном фронте.

Собранные сведения агент накапливал для дальнейшего отчета ФСБ в виде скриншотов Google-карт с отметками украинских объектов.

СБУ задокументировала разведывательную деятельность военнослужащего и задержала его по месту несения службы. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на российскую спецслужбу.

Также сотрудники СБУ провели комплекс мер, чтобы обезопасить личный состав Сил обороны в зоне шпионской активности РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харькове СБУ задержала агентурную пару российской военной разведки – военнослужащего Сил обороны и его жену. Мужчина по заданию российской стороны мобилизовался в ВСУ, где собирал информацию об украинских военных объектах.

К разведывательной деятельности он привлек и жену. Женщина выявляла места базирования украинских военных и передавала полученные данные российскому куратору.

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