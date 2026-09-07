Названы украинские фамилии, которые давали романтикам и мечтателям: проверьте список

Иногда в Украине можно встретить людей с фамилиями, которые когда-то давали мечтателям и романтикам. Сейчас их сохранилось не очень много – несколько десятков тысяч носителей.

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Примерами таких фамилий являются Мрийничук, Мрий, Бажай, Романкович и другие . Какие фамилии давали в древности добрым и искренним людям и сколько таких фамилий сохранилось до наших дней, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

Сейчас в Украине сохранилось лишь несколько десятков фамилий, которые получали романтические натуры, другие фамилии такого происхождения встречаются крайне редко. Например, сегодня очень редко можно встретить человека с фамилией Мрийничук, Мрийченко или Романкович.

Другие родовые имена, которые могли носить романтичные натуры, сейчас находятся на грани исчезновения. По данным генеалогического общества "Ридные", в Украине остался единственный носитель фамилии Бажайкин. А родовое имя Бажай в современном мире носят 27 человек.

Фамилию Мрий, например, носят 22 украинца, а родовое имя Радий – 47 граждан.

Одной из распространенных фамилий является Раденко, ее носят сейчас 229 человек. А самой распространенной в этом списке стала фамилия Радченко. Она занимает 88-е место среди самых распространенных в Украине, а количество ее носителей превышает 20 000 человек.

Какие фамилии давали мечтателям и добрым людям

Такие фамилии образованы от слов, которые ассоциируются с добротой и теплым отношением к другим. Такие фамилии в древности давали искренним людям, которые обычно обладали спокойным и мягким характером. Примерами таких фамилий являются:

Оксамитний – в настоящее время насчитывается 154 представителя этой фамилии.

– в настоящее время насчитывается 154 представителя этой фамилии. Тихий – известно о 1154 носителях этого родового имени.

– известно о 1154 носителях этого родового имени. Благий – 519 носителей.

– 519 носителей. Любий – такую фамилию носят 343 украинца.

– такую фамилию носят 343 украинца. Солодкий – зафиксировано 1933 человека с такой фамилией.

– зафиксировано 1933 человека с такой фамилией. Святий – известно о 267 носителях этой фамилии.

– известно о 267 носителях этой фамилии. Добрий – эту фамилию можно назвать редкой, ведь известно лишь о 156 ее носителях.

– эту фамилию можно назвать редкой, ведь известно лишь о 156 ее носителях. Шовковий – 350 носителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал о самых распространенных фамилиях в Украине. Так, в Украине наряду с самыми распространёнными фамилиями, которые носят десятки тысяч человек, существуют фамилии, которые встречаются у нескольких десятков или даже единицы носителей.

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