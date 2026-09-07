Названы украинские фамилии, которые давали романтикам и мечтателям: проверьте список
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Иногда в Украине можно встретить людей с фамилиями, которые когда-то давали мечтателям и романтикам. Сейчас их сохранилось не очень много – несколько десятков тысяч носителей.
Примерами таких фамилий являются Мрийничук, Мрий, Бажай, Романкович и другие . Какие фамилии давали в древности добрым и искренним людям и сколько таких фамилий сохранилось до наших дней, рассказывает OBOZ.UA.
Что известно
Сейчас в Украине сохранилось лишь несколько десятков фамилий, которые получали романтические натуры, другие фамилии такого происхождения встречаются крайне редко. Например, сегодня очень редко можно встретить человека с фамилией Мрийничук, Мрийченко или Романкович.
Другие родовые имена, которые могли носить романтичные натуры, сейчас находятся на грани исчезновения. По данным генеалогического общества "Ридные", в Украине остался единственный носитель фамилии Бажайкин. А родовое имя Бажай в современном мире носят 27 человек.
Фамилию Мрий, например, носят 22 украинца, а родовое имя Радий – 47 граждан.
Одной из распространенных фамилий является Раденко, ее носят сейчас 229 человек. А самой распространенной в этом списке стала фамилия Радченко. Она занимает 88-е место среди самых распространенных в Украине, а количество ее носителей превышает 20 000 человек.
Какие фамилии давали мечтателям и добрым людям
Такие фамилии образованы от слов, которые ассоциируются с добротой и теплым отношением к другим. Такие фамилии в древности давали искренним людям, которые обычно обладали спокойным и мягким характером. Примерами таких фамилий являются:
- Оксамитний – в настоящее время насчитывается 154 представителя этой фамилии.
- Тихий – известно о 1154 носителях этого родового имени.
- Благий – 519 носителей.
- Любий – такую фамилию носят 343 украинца.
- Солодкий – зафиксировано 1933 человека с такой фамилией.
- Святий – известно о 267 носителях этой фамилии.
- Добрий – эту фамилию можно назвать редкой, ведь известно лишь о 156 ее носителях.
- Шовковий – 350 носителей.
Ранее OBOZ.UA сообщал о самых распространенных фамилиях в Украине. Так, в Украине наряду с самыми распространёнными фамилиями, которые носят десятки тысяч человек, существуют фамилии, которые встречаются у нескольких десятков или даже единицы носителей.
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