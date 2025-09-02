Стало известно, когда изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия

Во вторник, 2 сентября, в суде изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Заседание состоится в Галицком районном суде Львова.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в Офисе Генерального прокурора Украины. Рассмотрение ходатайства начнется в 13 часов.

"Сегодня, 2.09, в 13:00 в Галицком районном суде г. Львова состоится рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Андрея Парубия", – говорится в сообщении.

В субботу, 30 августа, во Львове на улице Ефремова раздалась стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".

Позже в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер. Изначально его личность не была установлена, но рассматривался российский след.

По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика.

Около полуночи 1 сентября состоялось задержание предполагаемого убийцы. Сообщалось, что преступник тщательно готовился к нападению: вел слежку, планировал маршрут и момент для убийства. Руководитель полиции Львовщины Александр Шляховский подтвердил, что задержан 52-летний житель Львова, который не имел постоянного места работы.

Мужчина использовал три разных автомобиля для преследования жертвы. После убийства он временно скрывался в Винниках. Мы также рассказывали, что задержанный, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет.

Чин похорон Андрея Парубия пройдет 2 сентября. Он начнется в 12:00 в Соборе святого Юра.

OBOZ.UA собрал все, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие, и рассказал о реакции общественных деятелей на его смерть, а также о его семье.

