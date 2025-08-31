Стало известно, когда и где состоятся похороны Андрея Парубия

Стало известно место и дата похорон народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Прощание с погибшим состоится во Львове в понедельник, 1 сентября.

В последний путь общественного деятеля проведут во вторник, 2 сентября. Об этом на своей Facebook-странице сообщил "Львовский городской совет".

Что известно

"В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь св. Юра, 5) состоится парастас. Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон", – говорится в сообщении.

Общегородская церемония прощания состоится на площади Рынок, возле Ратуши, ориентировочно в 13:30.

Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище.

Что предшествовало

В субботу, 30 августа, во Львове на улице Академика Ефремова прозвучала стрельба, в результате которой погиб 54-летний Андрей Парубий. Для задержания убийцы в городе объявили спецоперацию "Сирена".

В Национальной полиции отметили, что около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе города. Предполагаемый нападающий был на электровелосипеде и имел при себе курьерскую сумку. На месте убийства нашли семь гильз, но выстрелов, по информации источников, было восемь.

Впоследствии в сети появилось видео убийства Парубия, на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его уже ждал киллер.

Сейчас личность убийцы Парубия еще не установили, но рассматривается российский след. Не понятно, был стрелок любителем или профессионалом в стрельбе.

По сообщению СМИ, предполагаемый преступник несколько дней подряд следил за жертвой и приезжал к дому политика. Несмотря на теплую погоду он носил много одежды, как и обвиняемый в убийстве Фарион, из-за чего в преступлениях заметили похожий "почерк".

OBOZ.UA собрал все, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие и рассказал о реакции общественных деятелей на его смерть, а также о его семье.

