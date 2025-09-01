Преступление в обмен на тело сына: СМИ подтвердили информацию OBOZ.UA об убийце Парубия и сообщили, что он признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве нардепа Андрея Парубия во время первых допросов признался в совершенном преступлении. Украинские СМИ подтвердили информацию OBOZ.UA о том, что мужчина, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, разыскивал своего сына-военного, пропавшего без вести на войне.

"Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники заявило, что именно так фигурант вышел на связь с россиянами. Ранее издание OBOZ.UA уже сообщало об этом: наши собеседники информировали, что враг заказал убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего, сына подозреваемого.

Также подтвердились данные о том, что мужчина долгое время следил за Парубием и знал, где тот проживает.

Что, по неофициальной информации, подозреваемый рассказал на допросах

Задержанный – 52-летний львовянин. Он сообщил, что в 2023 году узнал от побратимов сына, что последний исчез на Бахмутском направлении. После этого он начал мониторить российские соцсети, чтобы, по его словам, узнать больше о судьбе воина.

В итоге украинец начал общаться с представителями РФ. Те оправдывали полномасштабное вторжение и обвиняли в войне Украину, а также заверили отца, что сын погиб.

По свидетельству источников "Радио Свобода", подозреваемый сообщил россиянам, что проживает во Львове, и рассказал им об Андрее Парубие, которого якобы видел "неоднократно". Впоследствии он начал готовиться к убийству политика: получил оружие, приобрел велосипед и шлем, а также по поддельным документам купил авто для слежки за жертвой.

"Эта информация была озвучена во время первых допросов подозреваемого – сейчас ее проверяет следствие", – заявили в издании.

Данные в основном совпадают с тем, что сообщили источники OBOZ.UA. По нашей дополненной информации:

– мужчина использовал сразу три машины, чтобы следить за Парубием;

– пистолет передали российские кураторы;

– после убийства фигурант временно скрывался в Винниках, где сжег одежду и избавился от оружия, выбросив его в водоем.

Что предшествовало

Неизвестный, который выглядел как курьер службы доставки, несколько раз выстрелил в Парубия около 12:00 субботы, 30 августа, посреди улицы во Львове. 54-летний политик скончался на месте происшествия.

Злоумышленник скрылся с места преступления. В сети появилось видео убийства: на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его ждал киллер.

Задержание предполагаемого убийцы произошло около полуночи 1 сентября. В Национальной полиции заявляли, что правоохранители уже в течение 24 часов после нападения вышли на его след, а через 36 часов – задержали.

Приоритетной версией является "российский след" – заказ со стороны Российской Федерации. Преступление было тщательно спланировано, его подготовка длилась не один месяц, заявлял заместитель Председателя Нацпола – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Руководитель полиции Львовщины Александр Шляховский подтверждал, что задержан 52-летний житель Львова, который не имел постоянного места работы.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие, о его семье, а также о реакции общественных деятелей на его смерть.

