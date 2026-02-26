Президент США Дональд Трамп не понимает, чего на самом деле хочет российский диктатор Владимир Путин. Американский лидер считает, что целью Кремля являются территории, и если он получит "еще один кусочек Донбасса", мирное соглашение между РФ и Украиной будет заключено.

Трамп убежден в этом, тогда как Путин на самом деле хочет гораздо большего, а именно права вето относительно будущего Украины. Об этом пишет The Telegraph.

"Справедливости ради, Белый дом так считает, потому что Кремль постоянно делает вид, что это так. Кроме того, Москва пытается обмануть Трампа, чтобы тот давил на Украину и заставил ее капитулировать", – сказано в статье.

Для этого россияне придумали "фантастическую мегасделку на 14 триллионов долларов" по полезным ископаемым. Они озвучивают фальшивые обещания несметных богатств во время встреч с посланцами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Чего на самом деле хочет Москва?

Ответ на этот вопрос прост – того, чего она всегда хотела, а именно политического контроля над Украиной. Не просто кусок территории, а возможность постоянного вмешательства в политическую жизнь нашей страны.

Кремль стремится создать механизм вмешательства в языковую политику Украины, СМИ, деятельность православной церкви, историческую память и выборы. По мнению Путина, действительно независимая, демократическая Украина, которая имеет право заключать союзы с Западом, является фундаментальной и экзистенциальной угрозой для безопасности России.

Это не новый принцип. Еще в 2008 году Уильям Бернс, тогдашний посол США в Москве, а впоследствии директор ЦРУ, предупредил в секретной телеграмме в Вашингтон, что стремление Украины вступить в НАТО является для России "эмоциональным и болезненным" вопросом, "острым нервом".

Бернс отмечал, что Путин опасается "окружения" и пророчески предупредил, что Москва "будет вынуждена решить, вмешиваться ли; решение, которое Россия не хочет принимать". 18 лет спустя кошмарный сценарий Бернса все еще реализуется, унося тысячи жизней ради того, что Путин считает национальной безопасностью своей страны.

Ирония заключается в том, что война, развязанная РФ, не уничтожила независимость Украины, а наоборот укрепила ее. После четырех лет бомбардировок и военных преступлений шансы на то, что промосковское правительство когда-нибудь придет к власти в Киеве – что уже происходило и могло произойти снова – теперь равны нулю, отмечает The Telegraph.

Тем не менее, Кремль все еще настаивает на поиске средств для восстановления утраченного влияния. Во время недавних переговоров в Швейцарии Кремль четко сформулировал свои требования относительно гарантий безопасности на основе Кипрского соглашения 1960 года.

При создании независимой Республики Кипр был подписан Договор о гарантиях между Кипром, Великобританией, Грецией и Турцией. Этот документ предоставлял трем государствам-гарантам право, в случае нарушения конституционного строя, принять совместные или индивидуальные меры для восстановления безопасности, что включало вооруженное вмешательство.

"Турция воспользовалась этим правом в 1974 году, аннексировав треть острова. Россия представляет себе нечто подобное – юридический повод для будущего военного вмешательства, который будет висеть над украинским обществом как постоянная угроза не отклоняться слишком далеко на запад. И это, разумеется, является тем, чего Киев никогда добровольно не примет", – сказано в статье.

Автор материала отмечает: переговоры приобрели такой же изнурительный, безрезультатный характер, как и сами боевые действия, потому что Путин не упустил из виду свою ключевую политическую цель. Единственное, чего он не потерпит, это свободная, прозападная Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "работают очень тяжело" над завершением российско-украинской войны. Ее он хочет записать девятой в список якобы завершенных главой Белого дома войн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет" с американским лидером Дональдом Трампом. Страна-агрессор РФ не намерена заканчивать войну и пытается использовать переговорный процесс для ослабления позиций Киева.

