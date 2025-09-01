Убийство Парубия тщательно готовили: Клименко раскрыл детали

Убийство нардепа Андрея Парубия, которое произошло во Львове 30 августа, было спланировано очень тщательно. Речь идет об изучении графика передвижений погибшего, прокладывании маршрута и продумывании плана побега.

Об этом ночью 1 сентября, после задержания подозреваемого, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. "Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области", – проинформировал он в 00:22 понедельника.

Информация, обнародованная главой МВД

Расследованием преступления занимаются десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, а также сотрудники Службы безопасности Украины. Дело на личном контроле президента.

Клименко отметил, что пока не будет рассказывать все детали. "Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", – написал он, не уточнив, сколько человек занимались разработкой соответствующих планов.

Министр похвалил правоохранителей. Последние через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали.

"Профессиональная и единая правоохранительная система – основа безопасности и спокойствия в стране", – подытожил Клименко.

Что предшествовало

Около 00:18 президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили ему о задержании подозреваемого.

"Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Неизвестный, который выглядел как курьер службы доставки, несколько раз выстрелил в Парубия около 12:00 субботы, 30 августа, посреди улицы во Львове. 54-летний политик умер на месте происшествия.

– Злоумышленник скрылся с места преступления. В сети появилось видео убийства: на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его поджидал киллер.

– Согласно сообщениям СМИ, преступник несколько дней подряд следил за жертвой, приезжал к дому политика.

– Наше издание писало о том, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие, о реакции общественных деятелей на его трагическую смерть, а также о семье политика.

