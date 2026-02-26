На фитнес-тренера и модель оформили компанию, которая попала в скандалы на таможне: как подпольная империя завозит в Украину тысячи автомобилей

В Украине существует целая подпольная империя – десятки связанных между собой ООО, которые импортируют в страну тысячи автомобилей и при этом не платят налоги (или платят их не в полном объеме). Они пользуются рядом схем, и из-за их деятельности бюджет теряет миллиарды гривен.

Об одной из таких схем недавно писал OBOZ.UA. Журналист Евгений Плинский заметил, что компании, которые попались на фальшивых сертификатах EUR.1 на авто, обращались в Любомльский суд с просьбой добавить материалы их дел в уголовное производство БЭБ. Это позволяло не платить штрафы таможне (по закону на взыскание штрафа есть два года и, пока идет уголовное производство, требовать платить штраф запрещено).

Эту схему "прикрыли", потому что уже после публикаций в СМИ детективы БЭБ закрыли отдельный эпизод, который касался евросертификатов, материалы направили обратно в суд.

OBOZ.UA исследовал десятки компаний, которые пытались воспользоваться описанной выше схемой. Оказалось, что те фирмы, которые должны были заплатить самые большие штрафы, связаны между собой. Их регистрировали по одному юридическому адресу, а согласно данным АСМО "Инспектор", они пользовались одним имейлом. Кроме того, даже печати этих фирм находились в одном помещении.

На кого оформили фирмы, которые засветились в схеме

ООО "Виктория Лидер Групп", оправдывая свое название, стало одним из лидеров по сумме штрафа, которого пытались избежать через схему с "включением в уголовное производство". Им, по подсчетам OBOZ.UA, за использование фальшивых евросертификатов надо доплатить более 23 млн грн в бюджет.

"Инспектор Волынской таможни 20 августа 2025 года составил протокол № 0292/UA205000/2025 о том, что руководитель ООО "Виктория Лидер Групп" во время таможенного оформления товара "транспортные средства..." совершила действия, направленные на неправомерное уменьшение размера таможенных платежей в общей сумме 7 млн 842 тыс. 264 гривни путем представления таможенному органу сертификатов по перевозке товара EUR.1, которые не были выданы и легализованы налоговой администрацией Польши", – говорится в материалах одного из десятков административных дел. Судья Любомльского районного суда Сергей Шеремета это дело передал в уголовное производство БЭБ.

Вероятно, адвокаты "Виктория Лидер Групп" понимали, что для них лучше несколько лет фигурировать в уголовном производстве, чем заплатить в бюджет 7,8 млн грн штрафа. Если бы дело длилось дольше двух лет, то штраф вообще бы можно было не платить.

"Виктория Лидер Групп" создана около четырех лет назад жительницей Луцка Людмилой Горкавчук. ООО до 2021-го было зарегистрировано в Луцке, на ул. Шопена, д. 22а (обратите внимание на адрес).

В "Виктории Лидер Групп" недавно дважды сменился владелец. Так, 13 октября 2025-го компанию переписали на киевлянина Дмитрия Елисеенко. А с 14 октября он занимает должность директора этой фирмы. Предыдущая владелица Анжела Полоторакина (ей Горкавчук официально передала фирму еще в январе 2025-го) с марта 2025-го указана в качестве главного бухгалтера ООО. То есть она имеет право подписи и может заниматься финансами "Виктории Лидер Групп".

OBOZ.UA еще несколько недель назад отправил запросы двум десяткам компаний, которые просили вместо штрафа приобщить их дело к уголовному производству. Ответ от "Виктории Лидер Групп" прислали с почты [email protected], которую указали еще при первой регистрации фирмы. При этом почта оформлена на имя Людмилы Горкавчук. Здесь стоит отметить, что обычно при продаже компании у нее меняются все контакты: и адреса, в том числе и электронный, и номера телефонов.

В ответ на просьбу прокомментировать, почему "Виктория Лидер Групп" хочет стать фигурантом уголовного производства, в компании прислали предупреждение: будут жаловаться на OBOZ.UA в суд, правоохранителям и в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в случае, если о них будет распространена недостоверная информация. К сожалению, возможность объяснить свою деятельность в ООО проигнорировали.

Письмо, которое прислали с почты предыдущей владелицы, подписано новым владельцем – Дмитрием Елисеенко.

На Елисеенко до 2025-го не было оформлено ни одной компании, но в октябре 2025-го он официально стал владельцем ряда ООО, которые занимаются машинами. В частности, 7 октября 2025-го на него оформили ООО "Трансимпорт Украина", которое еще в феврале 2025-го было оформлено на Татьяну Скоробогач. А 14 октября 2025-го Елисеенко стал владельцем "Авто Лига Волынь". Все эти компании, вероятно, были между собой связаны еще до появления общего владельца (подробнее об этом – читайте дальше).

Дмитрий Елисеенко – бывший фитнес-тренер. В 2017-м о нем упоминали в материале одного из украинских изданий. "Вход в спа отдельный, он находится справа от главного входа в отель. На ресепшене меня встречает симпатичный юноша – это тренер Дмитрий Елисеенко", – писала о нем журналистка.

Похоже, раньше Елисеенко стремился стать моделью, а не владельцем автокомпаний. На одном из сервисов для проведения кастингов на него зарегистрировано сразу две анкеты: первая – создана еще в 2009-м, вторая – в 2017-м.

В мае 2024-го Елисеенко на своей странице в Facebook опубликовал новое фото, судя по которому он служит в Национальной гвардии. За несколько месяцев до этого он опубликовал свое фото с Бали (с хештегом #menstyle и комментом на русском языке).

Возможно, последнее фото было сделано раньше, еще до большой войны. Действительно ли новоиспеченный владелец "Виктория Лидер Групп" мобилизован в армию, проверить не удалось. Однако он точно бывает в Киеве. Ведь в 2025-м бывшего фитнес-тренера как минимум дважды оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в столице. Например, в марте 2025-го его оштрафовал инспектор по парковке Департамента территориального контроля Киева Ярослав Остапенко.

Елисеенко пытался отменить этот протокол в суде. Однако сначала он направил иск в Киево-Святошинский (Киевская область) суд, хотя должен был направить в Святошинский райсуд (Киев). А уже в Святошинском суде выяснилось, что Елисеенко не успел обжаловать решение в течение десяти дней, как это предусмотрено законом. Его оштрафовали в марте, а в суд он обратился в июле.

На странице Дмитрия Елисеенко в linkedin указано, что он также работал в партии "Батькивщина" (аудитором). Это удалось подтвердить благодаря финансовой отчетности партии – ему начисляли зарплату. Также, судя по его публичным комментариям, он был капитаном футбольной команды KYIV UNITED.

Каким образом модель, тренер и футболист стал владельцем ряда компаний, которые работают в автомобильной сфере, – загадка.

Компании, которые попались на схеме, связаны между собой

OBOZ.UA проанализировал и другие компании, которые просили приобщить материалы их дел к уголовному производству БЭБ. Лидером по сумме штрафа (опередив ООО "Виктория Лидер Групп", которое оформили на Елисеенко) стало ООО "Глобалмаркет" (около 28 млн). Но оказалось, что эти компании имеют тесные связи:

"Глобалмаркет" и "Виктория Лидер Групп" были зарегистрированы по одному адресу: Луцк, ул. Шопена, д. 22а;

"Глобалмаркет", "Виктория Лидер Групп", а также "Пакур Транс", согласно данным АСМО "Инспектор", подавали документы или регистрировались, указывая один и тот же электронный адрес (об этом говорится в деле 463/5363/24);

(об этом говорится в деле 463/5363/24); печати этих (и не только) компаний хранились в одном месте.

Так, Нацполиция в конце 2022-го провела обыски в с. Струмивка (Волынская область), на ул. Ровенская, 80а. Там нашли печати двух десятков компаний, в частности "Глобалмаркет", "Виктория Лидер Групп" и "Пакур Транс" (это ООО тоже просило суд присоединить их дело к уголовному производству БЭБ). Обыск проводился в рамках уголовного производства №12022000000000801 (открыто по ст. 212 УК – уклонение от уплаты налогов, сборов).

Компания "Глобалмаркет" также фигурирует в материалах уголовного дела 757/2321/25-к. Печерский районный суд Киева уже огласил приговор по этому делу. Обвиняемый (которого суд признал виновным в мошенничестве) использовал счет "Глобалмаркет" для того, чтобы вывести деньги. Его осудили на 5 лет лишения свободы.

В общем упомянутые ООО фигурируют в десятках уголовных производств, они ввезли в Украину десятки тысяч авто и, по версии правоохранителей, недоплатили в бюджет миллиарды гривен. Только в материалах дела 463/5363/24 говорится о том, что "Глобалмаркет", вероятно, уклонились от уплаты НДС в размере 145 млн 496 тыс. грн, "Виктория Лидер Групп" – 49 млн 588 тыс. грн. При этом уголовные производства тянутся годами, а компании продолжают работать.

OBOZ.UA вскоре озвучит полный перечень компаний, которые засветились в схемах с растаможкой авто, а также назовет возможных владельцев теневой империи.