'Он идиот!' Роберт Де Ниро призвал 'избавиться' от Трампа и предупредил американцев о неутешительном будущем: президент США не промолчал

Голливудский актер Роберт де Ниро резко раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, а также всех сторонников движения MAGA. Звезда публично назвал политика "идиотом", который постепенноразрушает их страну.

Кроме того, знаменитость обратился к американцам с призывом сбросить Трампа с высокой должности, чтобы избежать неутешительного будущего. Громкие заявление он сделал в подкасте The Best People with Nicolle Wallace.

"Он (Дональд Трамп. – Ред.) идиот. Мы должны избавиться от него. Он разрушит страну. Я не хочу, чтобы все ходили с этими символами MAGA и американскими флагами, будто они едины. Мы тоже американцы", – сказал Роберт де Ниро.

Заметим, что Make America Great Again ("Сделаем Америку великой снова") – политический лозунг, который Дональд Трамп популяризировал в своей президентской кампании 2016 года. Со временем MAGA перерос в полноценное ультраконсервативное движение сторонников политика.

Конечно же, 47-й президент США не оставил унизительные высказывания Роберта де Ниро в свою сторону без ответа. Как сообщает The Independent, в социальной сети Truth Social Дональд Трамп сделал объемный пост, где сравнил актера с политиками-демократами Рашидой Тлаиб и Ильханой Омар, которые выкрикивали фразы "Вы убили американцев!" и "Вам должно быть стыдно!" во время его обращения к Конгрессу. Государственный деятель назвал противников своей политики "сумасшедшими людьми".

"Они должны сесть на лодку вместе с Робертом Де Ниро, еще одним больным и сумасшедшим, который, по моему мнению, имеет чрезвычайно низкий уровень IQ и совершенно не понимает, что делает и говорит. Некоторые его высказывания являются серьезными преступлениями!" – заявил американский президент.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Роберт де Ниро не впервые откровенно выражает свою неприязнь к Трампу. Во время церемонии открытия международного Каннского кинофестиваля в 2025 году звезда выступил с эмоциональной речью, в которой заявил, что политик представляет глобальную угрозу демократии и призвал мир противостоять ему.

