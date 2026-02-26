'Принципиальная позиция': Си Цзиньпин сделал заявление о переговорах о мире в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление о переговорах по прекращению российско-украинской войны. Политик подчеркнул, что Пекин придерживается принципиальной полиции по этому вопросу.

По словам Си, ключевым моментом является поиск решения путем диалога и переговоров. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Китая по результатам встречи председателя КНР с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Пекин выступает за диалог

На встрече с немецким канцлером Си Цзиньпин заявил, что крайне важно обеспечить равное участие всех сторон для укрепления основы мира. Также он отметил, что необходимо гарантировать учет законных интересов всех сторон для усиления стремления к миру.

Кроме того, Си подчеркнул, что в контексте переговоров по прекращению российско-украинской войны необходимо обеспечить достижение общей безопасности для построения прочной архитектуры мира.

Примечательно, что внешнеполитическое ведомство Китая, как и кремлевские пропагандисты и чиновники, продолжают использовать термин "украинский кризис". Китайцы с самого начала полномасштабного вторжения РФ не применяют термин "война" в СМИ и официальных документах.

Позиция Китая о войне в Украине

Взаимодействие КНР и РФ на фоне агрессии против Украины отличается противоречивостью. Публично Пекин дистанцируется от противостояния, сохраняя формальный нейтралитет и настаивая на дипломатическом решении, которое устроило бы обе стороны.

Однако на деле Китай косвенно поддерживает Москву: он не осуждает её действия, критикует расширение НАТО и западные санкции. Несмотря на отсутствие прямых поставок вооружения, китайская сторона обеспечивает российский ВПК критически важными технологиями – от микросхем и станков до электроники двойного назначения, что позволяет России поддерживать работу военной промышленности.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин усиливают гибридное давление на Европу – от кибератак до попыток влияния на политические процессы. Оба государства наращивают активность, направленную на ослабление Запада и раскол трансатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна срочно возобновить диалог с Китаем. Он напомнил, что в 2023 году Китай предложил свой мирный план, который власти отвергли.

