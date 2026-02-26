Готовил координаты: СБУ разоблачила корректировщика РФ, который помогал врагу 'пробиться' в Купянск. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине агента российской военной разведки, который предоставлял врагу информацию для атак на Купянское направление. Злоумышленник готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ и собирал разведданные о прифронтовой местности.

Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 49-летний харьковчанин был завербован ГРУ РФ после того, как искал в Telegram-каналах способы побега в страну-агрессора.

В обмен на "эвакуацию" он согласился на сотрудничество и начал фиксировать на гугл-картах расположение сил обороны.

Злоумышленник использовал двор частного дома своих родителей как наблюдательный пункт, откуда определял время и ориентировочные направления работы украинской артиллерии.

Он обходил прифронтовую территорию, выявлял потенциальные позиции ВСУ и накапливал координаты на собственном смартфоне для подготовки агентурного отчета.

После задержания СБУ изъяла телефон с доказательствами работы на врага и приняла меры для защиты локаций украинских войск.

Агенту сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога, а ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

