Зеленский представил Украине свою команду: полный список

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил в прямом эфире программы "Право на владу" свою команду.

Своих специалистов он показал в четверг, 18 апреля. Формат программы изменили специально по требованию избирательного штаба шоумена.

"Это эксперты, это моя команда, профессиональные люди, специалисты, молодые и светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента, а кто из них будет лучшим, займет ту или иную должность. Три месяца мы работали, это все волонтеры в политике, это наша социальная миссия, и это правда. И мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украины, не младшую сестру России", - заявил он.

В частности, в команду Зеленского попали:

Руслан Стефанчук - "наш идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектной работе, большой ученый во всех смыслах этого слова, человек с большим идеями и большим сердцем".

Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа", отвечает за отношения с Верховной Радой Украины.

Дмитрий Разумков - вопрос внутренней политики

Александр Данилюк - международные отношения, финансовая и банковская политика. "Александр был министром - это единственный минус. Считаю, чтобы разрушить старую систему нужны такие профессиональные люди", - сказал Зеленский.

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная политика

Галина Янченко - помогает Рябошапке, эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства

Денис Монастырский - правоохранительные органы

Сергей Ионушас - органы правосудия

Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороне

Ирина Венедиктова - отвечает за реформы в судебной системе;

Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение;

Виктория Страхова - отвечает за банковскую деятельность;

Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления ЗеКоманды;

Александр Мережко - эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;

Олег Бондаренко - возглавляет направление экологической политики;

Марина Бардина -отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека;

Андрей Герус - отвечает за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке;

Евгений Комаровский - советник по медицине.

МедиаНяня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что не придет на теледебаты, которые пройдут на "Суспільному" 19 апреля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!