Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Кандидат в президенти Володимир Зеленський представив в прямому ефірі програми "Право на владу" свою команду.
Своїх фахівців він показав у четвер, 18 квітня. Формат програми змінили спеціально на вимогу виборчого штабу шоумена.
"Це експерти, це моя команда, професійні люди, фахівці, молоді і світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента, а хто з них буде найкращим обійме ту, чи іншу посаду. Три місяці ми працювали, це все волонтери в політиці, це наша соціальна місія, і це правда. І ми з цими людьми будемо будувати Україну, сильну, потужну, свободну Україну, яка не є молодшою сестрою Росії", - заявив він.
Зокрема, до команди Зеленського потрапили:
Руслан Стефанчук – "наш ідеолог, відповідає за реформування державних і правових інституцій та законопроектну роботу, великий науковець у всіх значеннях цього слова, людина з великим ідеями і великим серцем".
Іван Баканов – "голова партії "Слуга народу", відповідає за взаємність з Верховною Радою України"
Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики
Олександр Данилюк – міжнародні відносини, фінансова та банківська політика. "Олександр був міністром – це єдиний мінус. Вважаю, щоб зруйнувати стару систему потрібні такі фахові люди", сказав Зеленський.
Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;
Галина Янченко – допомагає Рябошапці, експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;
Денис Монастирський – правоохоронні органи;
Сергій Іонушась – органи правосуддя;
Іван Апаршин – експерт з безпеки та оборони;
Ірина Венедіктова – відповідає за реформи у судовій системі;
Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування;
Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;
Михайло Федоров – керівник діджитал-напрямку ЗеКоманди;
Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя;
Олег Бондаренко – очолює напрямок екологічної політики;
Марина Бардіна –відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
Сергій Кальченко – експерт з виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;
Андрій Герусь – відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання;
Сергій Бабак – експерт з освіти і науки;
Євген Комаровський – радник з медицини.
МедиаНяня
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не прийде на теледебати, які пройдуть на "Суспільному" 19 квітня.
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