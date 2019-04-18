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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

59.6тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти Володимир Зеленський представив в прямому ефірі програми "Право на владу" свою команду.

Своїх фахівців він показав у четвер, 18 квітня. Формат програми змінили спеціально на вимогу виборчого штабу шоумена.

"Це експерти, це моя команда, професійні люди, фахівці, молоді і світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента, а хто з них буде найкращим обійме ту, чи іншу посаду. Три місяці ми працювали, це все волонтери в політиці, це наша соціальна місія, і це правда. І ми з цими людьми будемо будувати Україну, сильну, потужну, свободну Україну, яка не є молодшою сестрою Росії", - заявив він.

Зеленський представив Україні свою команду: повний список
Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Зокрема, до команди Зеленського потрапили:

Руслан Стефанчук – "наш ідеолог, відповідає за реформування державних і правових інституцій та законопроектну роботу, великий науковець у всіх значеннях цього слова, людина з великим ідеями і великим серцем".

Іван Баканов – "голова партії "Слуга народу", відповідає за взаємність з Верховною Радою України"

Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики

Олександр Данилюк – міжнародні відносини, фінансова та банківська політика. "Олександр був міністром – це єдиний мінус. Вважаю, щоб зруйнувати стару систему потрібні такі фахові люди", сказав Зеленський.

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Галина Янченко – допомагає Рябошапці, експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;

Денис Монастирський – правоохоронні органи;

Сергій Іонушась – органи правосуддя;

Іван Апаршин – експерт з безпеки та оборони;

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Ірина Венедіктова – відповідає за реформи у судовій системі;

Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування;

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;

Михайло Федоров – керівник діджитал-напрямку ЗеКоманди;

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя;

Олег Бондаренко – очолює напрямок екологічної політики;

Марина Бардіна –відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Сергій Кальченко – експерт з виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;

Андрій Герусь – відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання;

Сергій Бабак – експерт з освіти і науки;

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Євген Комаровський – радник з медицини.

Зеленський представив Україні свою команду: повний список

МедиаНяня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не прийде на теледебати, які пройдуть на "Суспільному" 19 квітня.

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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Кому нужны эксперты????? Кто будет министром обороны и шефом СБУ, Генпрокурором???
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Суцільні малороси та москалі. Ні одного українця. Нічого собі командочка. То вони будуть Україну будувати чи малоросію?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну хоть не родственники и то хорошо,
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