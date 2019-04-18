Зеленський представив Україні свою команду: повний список

Кандидат в президенти Володимир Зеленський представив в прямому ефірі програми "Право на владу" свою команду.

Своїх фахівців він показав у четвер, 18 квітня. Формат програми змінили спеціально на вимогу виборчого штабу шоумена.

"Це експерти, це моя команда, професійні люди, фахівці, молоді і світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента, а хто з них буде найкращим обійме ту, чи іншу посаду. Три місяці ми працювали, це все волонтери в політиці, це наша соціальна місія, і це правда. І ми з цими людьми будемо будувати Україну, сильну, потужну, свободну Україну, яка не є молодшою сестрою Росії", - заявив він.

Зокрема, до команди Зеленського потрапили:

Руслан Стефанчук – "наш ідеолог, відповідає за реформування державних і правових інституцій та законопроектну роботу, великий науковець у всіх значеннях цього слова, людина з великим ідеями і великим серцем".

Іван Баканов – "голова партії "Слуга народу", відповідає за взаємність з Верховною Радою України"

Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики

Олександр Данилюк – міжнародні відносини, фінансова та банківська політика. "Олександр був міністром – це єдиний мінус. Вважаю, щоб зруйнувати стару систему потрібні такі фахові люди", сказав Зеленський.

Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;

Галина Янченко – допомагає Рябошапці, експерт з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;

Денис Монастирський – правоохоронні органи;

Сергій Іонушась – органи правосуддя;

Іван Апаршин – експерт з безпеки та оборони;

Ірина Венедіктова – відповідає за реформи у судовій системі;

Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування;

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;

Михайло Федоров – керівник діджитал-напрямку ЗеКоманди;

Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя;

Олег Бондаренко – очолює напрямок екологічної політики;

Марина Бардіна –відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Сергій Кальченко – експерт з виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;

Андрій Герусь – відповідає за напрямки енергетики, ЖКХ та антимонопольне регулювання;

Сергій Бабак – експерт з освіти і науки;

Євген Комаровський – радник з медицини.

МедиаНяня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не прийде на теледебати, які пройдуть на "Суспільному" 19 квітня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!