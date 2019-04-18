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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський показав команду в прямому ефірі: топ-13 найяскравіших відповідей кандидата

1.6тЧитати матеріал російською

У четвер, 18 квітня, кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський показав у прямому ефірі свою команду і відповів на питання гостей програми "Право на владу".

Лідер виборчих перегонів висловив свою думку з приводу виборів, свого опонента, чинного глави держави Петра Порошенка, а також поділився своїм баченням, як потрібно керувати країною. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Хто все-таки маріонетка?" У Зеленського розкритикували рішення щодо ПриватБанку

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Пропонуємо топ-13 найяскравіших відповідей новоспеченого політика:

Про передвиборчу боротьбу і мовчання:

"Щодо "кота в мішку". Якщо порівнювати двох кандидатів, краще "кіт в мішку", ніж "вовк в овечій шкурі". Я не ховався, це наша стратегія".

Про скасування націоналізації ПриватБанку і компенсацію Коломойському:

"У мене немає двох мільярдів, щоб їх комусь віддати. Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".

Про "Квартал 95":

"Я йду з бізнесу".

Про амністію капіталів:

"Я впевнений, що ми з усім бізнесом домовимося. Ми підготували законопроект. Ми хочемо детініаціі капіталів, хочу вірити, що це підтримає Верховна Рада".

Про те, що його репліки смішні:

"Смішно - це моє минула професія. Я в ній професіонал".

Про дебати:

"Я не боягуз. Я розумію, що пан президент нас затягував у цей капкан, але ми знали про це. Вважаю, що люди повинні мати право бачити нас обох".

Про майбутні призначення:

"Ці люди йдуть з нами до Адміністрації президента, а далі всі обов'язково пройдуть перевірку в антикорупційних органах, і тільки після цього вони займуть відповідні посади".

Про припинення Росією поставок нафти в Україну:

"Я цю проблему не вивчив глибоко, ви повинні мене зрозуміти, мені не соромно в цьому зізнатися. Треба класти на карту всі можливі варіанти".

Про амністію для сепаратистів:

"Коли ми говоримо про злочинців, злочинці будуть покарані... Ніхто прощати бандитів не буде".

Про те, чи потисне руку Порошенку:

"Коли президент сказав, що всім корупціонерам буде рубати руки, – я не впевнений, що мені буде що йому потиснути".

Про те, чи готовий підписати указ про військове звільнення Донбасу:

"Ні".

Про те, чи підтримує легалізацію зброї:

"Ні".

Про те, чи збирається скасувати мовні квоти на ТБ:

"Ні, але трохи змінити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав, як проходить підготовка до дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать,бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
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