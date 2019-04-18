Зеленський показав команду в прямому ефірі: топ-13 найяскравіших відповідей кандидата

У четвер, 18 квітня, кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський показав у прямому ефірі свою команду і відповів на питання гостей програми "Право на владу".
Лідер виборчих перегонів висловив свою думку з приводу виборів, свого опонента, чинного глави держави Петра Порошенка, а також поділився своїм баченням, як потрібно керувати країною. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Володимир Зеленський
Скріншот з відео
Пропонуємо топ-13 найяскравіших відповідей новоспеченого політика:
Про передвиборчу боротьбу і мовчання:
"Щодо "кота в мішку". Якщо порівнювати двох кандидатів, краще "кіт в мішку", ніж "вовк в овечій шкурі". Я не ховався, це наша стратегія".
Про скасування націоналізації ПриватБанку і компенсацію Коломойському:
"У мене немає двох мільярдів, щоб їх комусь віддати. Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".
Про "Квартал 95":
"Я йду з бізнесу".
Про амністію капіталів:
"Я впевнений, що ми з усім бізнесом домовимося. Ми підготували законопроект. Ми хочемо детініаціі капіталів, хочу вірити, що це підтримає Верховна Рада".
Про те, що його репліки смішні:
"Смішно - це моє минула професія. Я в ній професіонал".
Про дебати:
"Я не боягуз. Я розумію, що пан президент нас затягував у цей капкан, але ми знали про це. Вважаю, що люди повинні мати право бачити нас обох".
Про майбутні призначення:
"Ці люди йдуть з нами до Адміністрації президента, а далі всі обов'язково пройдуть перевірку в антикорупційних органах, і тільки після цього вони займуть відповідні посади".
Про припинення Росією поставок нафти в Україну:
"Я цю проблему не вивчив глибоко, ви повинні мене зрозуміти, мені не соромно в цьому зізнатися. Треба класти на карту всі можливі варіанти".
Про амністію для сепаратистів:
"Коли ми говоримо про злочинців, злочинці будуть покарані... Ніхто прощати бандитів не буде".
Про те, чи потисне руку Порошенку:
"Коли президент сказав, що всім корупціонерам буде рубати руки, – я не впевнений, що мені буде що йому потиснути".
Про те, чи готовий підписати указ про військове звільнення Донбасу:
"Ні".
Про те, чи підтримує легалізацію зброї:
"Ні".
Про те, чи збирається скасувати мовні квоти на ТБ:
"Ні, але трохи змінити".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав, як проходить підготовка до дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".
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