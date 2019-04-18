"Нечего будет ему пожать": Зеленский намекнул на наказание для Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, готов ли пожать руку своему оппоненту, действующему главе Украины Петру Порошенко.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" у начинающего политика спросила ведущая Наталья Мосейчук: "Вы руку президенту Порошенко подадите?"

"Когда господин президент сказал, что я всем коррупционерам буду рубить руки, – я не уверен, что у меня будет что ему пожать", – ответил Зеленский.

Напомним, в 2017 году Порошенко пригрозил коррупционерам жестким наказанием и сказал: "Тем, кто будет воровать в армии, – отрублю руки".

В 2019 году журналисты обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.

Как писал OBOZREVATEL:

В ходе программы Зеленский рассказал, что не прятался от журналистов, а работал и закрывал дела.

Журналист Дмитрий Гордон призвал Зеленского отказаться от дебатов с Порошенко и предупредил, что на НСК "Олимпийский" могут организовать взрыв. Шоумен в ответ сказал, что не считает себя трусом.

Кроме того, он заявил, что не знаком с Александром Харебиным, который в качестве члена команды Зеленского утверждал, что Украина заявит права на русский язык.

Кандидат в президенты высказался о наказании для сепаратистов, а также рассказал о переселенцах в своей команде. Он признался, что с последними "выпил не одну бутылку водки".

В случае победы на выборах, как заявил Зеленский, он будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы ПриватБанка. На вопрос о Коломойском начинающий политик сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".

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