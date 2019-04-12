Зеленский встретился с Макроном: опубликовано видео

Кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский провел встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается в Facebook на странице "Команды Зеленского", где было опубликовано соответствующее видео.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже", - сказано в сообщении.

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Также на встрече присутствовали экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, параллельно оппонент Зеленского Петр Порошенко встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

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